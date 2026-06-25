Украинцам придется часами сидеть без света? В "Укрэнерго" выступили с предупреждением

В ближайшее время в Украину могут вернуться отключения света. Так, в "Укрэнерго" ожидают, что при условии сохранения высокой температуры в течение недели и возобновления массированных атак России на энергосистему уже в илюле-августе придется прибегнуть к аварийным отключениям – общей продолжительностью до 5 часов в сутки.

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Об этом рассказал глава компании Виталий Зайченко. Он объяснил, что при таких условиях:

дневную нагрузку на систему энергетики смогут покрыть за счет атомной генерации, импорта, распределенной и возобновляемой генерации;

вечерние пики "нужно будет балансировать за счет потребителей".

"Потенциально, после массированных обстрелов возможны даже не 2-3 часа, а до 5 часов в пиковые периоды", – говорится в сообщении.

В то же время, заверил он, шансы на то, что страна пройдет период жары вообще без отключений – высокие. Однако только при условии отсутствия обстрелов.

Более того, утверждает Зайченко, даже в условиях обстрелов "у врага меньше шансов оставить нас без света на длительный период". Ведь у Украины появилось больше распределенной генерации, а кроме того:

новые электростанции строятся со вторым уровнем защиты;

повысилась защищенность подстанций.

"Поэтому графики, конечно, возможны. Но они будут не такими тяжелыми, как зимой", – резюмировал глава "Укрэнерго".

Что такое экстренные отключения света

Экстренные отключения электроэнергии, они же графики аварийных отключений (ГАО) – это внезапные отключения потребителей, вызванные непредвиденным дефицитом электроэнергии в энергосистеме.

Поскольку это аварийная мера, она не имеет заранее определенных часов и представляет собой перечень адресов, которые могут быть отключены. ГАВ вводится в течение 15 минут после распоряжения НЭК "Укрэнерго".

Впрочем, следует различать ГАО и локальные аварийные отключения. ГАО вводится исключительно по команде "Укрэнерго" и имеет распределение по группам потребителей, как и почасовые графики. В то же время локальные аварийные отключения происходят из-за аварий в сетях, последствий обстрелов или непогоды.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозирует, что в Украине летом могут снова ввести временные отключения света в периоды сильной жары, когда температура будет подниматься выше +35 градусов. Больше всего рисков для электроснабжения прогнозируют в крупных городах, где из-за массового использования кондиционеров нагрузка на сети резко возрастает.

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