"Жить в квартире нельзя, но можно поселить животных": какие квартиры сдают в Киеве по цене до 4 тыс. грн

В Киеве за 4 тыс. грн можно арендовать квартиру без ремонта, жилье, в котором запрещено жить. Кроме того, за такие деньги предлагают арендовать "квартиру" в помещении, построенном из структурно-изоляционных панелей.

Это следует из данных кадрового портала. Так, за 1,5 тыс. грн предлагают в аренду квартиру площадью 20 квадратов в хрущевке. Жилье находится на втором этаже двухэтажного здания. Судя по фотографиям, квартира завалена разрушенными стенами дома.

Видео дня

Автор объявления предлагает арендовать квартиру для того, чтобы поселить в нее котов или собак. Готов сотрудничать с зоо волонтерами. Кроме того, в квартире можно хранить свои вещи. А вот проживать - запрещено. "Без проживания людей", – говорится в объявлении.

За 3968 грн недалеко от Жулян предлагают арендовать квартиру площадью 50 квадратов. Жилье находится на территории частного дома. "Заселение сразу. Сразу!" – пишет автор объявления.

Жить придется в доме, которые построены из структурно-изоляционных панелей. В доме нет фундамента. А судя по фотографиям, на территории частного дома в подобных домах квартиры арендуют несколько человек.

За 2500 грн в Святошинском районе можно арендовать квартиру площадью 37 квадратов. Это однокомнатная квартира на четвертом этаже шестиэтажного здания.

Речь идет о ЖК Welcome Home. При этом в квартире не сделан ремонт. Фактически жилье находится в состоянии "после строителей".

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине можно купить однокомнатную квартиру всего за тысячу долларов. За такие деньги можно купить полноценную квартиру в небольшом населенном пункте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!