В Украине продают однокомнатную квартиру за тысячу долларов: как выглядит и где находится 

В Украине, в селе Докучаево Кировоградской области, за тысячу долларов продают квартиру площадью 38,7 квадратных метров. Квартира нуждается как минимум в косметическом ремонте.

Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Жилье находится на первом этаже двухэтажного здания. Дом кирпичный, санузел в квартире смежный. Среди преимуществ - индивидуальное газовое отопление.

"Однокомнатная квартира в селе Докучаево, Устиновского района, Кировоградской области. Квартира на первом этаже в двухэтажном доме. В квартире есть ванная, туалет, газовый котел. Есть большой балкон. Продажа от хозяина. Все вопросы по телефону", – говорится в объявлении.

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К слову, стоимость недвижимости выросла по всей стране, кроме Херсонской области (данные также не учитывались во временно оккупированных регионах). В Херсонской области за год стоимость однокомнатной квартиры снизилась на 25%, до 24,5 тысячи долларов. Значительно выросла стоимость жилья в гривневом эквиваленте.

Так, в октябре 2021-го однокомнатная квартира в среднем стоила 1,7 млн грн. Сейчас за такую же квартиру придется заплатить уже 2,48 млн грн (хотя в долларовом эквиваленте цена и снизилась).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине пересчитали стоимость квартир. Цены постепенно растут по всей стране. Ситуация кардинально изменилась.

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