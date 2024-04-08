Жена топ-полицейского купила Toyota в 2018 году за 5000 грн: декларация

Жена начальника управления патрульной полиции Львовщины Андрея Крутеня в 2023 году приобрела автомобиль Toyota Prius более чем в 100 раз меньше ее рыночной цены. Речь идет об автомобиле Toyota Prius, за который якобы пришлось заплатить всего 5 тыс. грн.

Это следует из декларации чиновника за 2023 год. Крутень указал, что за прошлый год получил в полиции 647 тыс. грн зарплаты, а вот его жена Александра указала всего 1,2 тыс. грн.

Недвижимого имущества у Крутены нет – живут в арендованном доме во Львове. Впрочем, имеют право пользоваться родительским домом и другим домом в Ровно площадью 87 м2 и 73,5 м2 соответственно. Интересно, что в 2022 году в декларации значилось, что также имела квартиру в Ровно, но теперь ни имущества, ни договора о продаже не указано.

Супруги (а точнее Александра) имеют приобретенный в 2022 году автомобиль Audi A6 (2013 года выпуска), стоимость его на момент покупки составляла. Кроме того, в 2023 году жена главного патрульного Львовской области приобрела Toyota Prius (2018 года выпуска) за 5 тыс. грн. На украинских сайтах продажи подержанных автомобилей стоимость такого авто с пробегом до 100 тыс. км начинается от $14 тыс., или от 550 тыс. грн.

Из сбережений у Крутени есть 775 тыс. грн наличными и еще 24,7 тыс. грн в Ощадбанке. Еще 193 тыс. грн. они держат в криптовалютах Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC, XBT) и Ripple (XRP).

Патрульную полицию Львовской области Андрей Крутень возглавил в конце января 2023 года, вступив в должность Романа Пилипенко, который был уволен после того, как он подарил своей девушке пропуск на проезд по пешеходной зоне на площади Рынок во Львове.

Ранее OBOZ.UA уже писал, что с начала полномасштабной войны новый автомобиль или объект недвижимости появился у каждого третьего народного депутата Украины. Но все чаще депутаты указывают такое имущество как арендованное или находящееся "в другом праве пользования".

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