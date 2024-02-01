Нардепы массово обзаводятся авто и квартирами во время войны: "обновки" – у каждого третьего

У каждого третьего народного депутата Украины после начала полномасштабной войны появился новый автомобиль или объект недвижимости. Наибольшая доля новых активов зафиксирована у нардепов из "Довіри" и "Слуги народа" (в расчете на одного члена фракции). При этом депутаты все чаще указывают такое имущество в декларациях как арендованное или находящееся в "другом праве пользования".

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Об этом свидетельствуют данные анализа электронных деклараций нардепов. Речь идет о приобретениях, совершенных только в 2022 году. Дело в том, что срок подачи деклараций за 2021 и 2022 годы уже истек, а за 2023-й – еще нет. Поэтому о доходах за прошлый год пока отчитались очень немногие депутаты.

Так, только за 2022 год 109 депутатов Верховной Рады приобрели хотя бы одно новое авто. В целом нардепы задекларировали 134 новых автомобиля в дополнение к уже имеющимся 304. При этом стоит учитывать, что у четверти нардепов вообще нет машин (по крайней мере, формально). Кроме того, есть и те, кто так и не подал декларации.

Что касается недвижимости, то в 2022 году у депутатов Рады появилось 260 объектов. До начала полномасштабной войны квартир, домов и земельных участков насчитывалось около тысячи.

Правда, речь не всегда идет о покупке недвижимости – в декларациях часто указывают жилье как находящееся в аренде. То же делают и с автомобилями. "Такой способ получения имущества в пользование стал намного более популярным, чем был до войны", – отмечают аналитики.

Так, они проанализировали примерно 1,5 тыс. квартир и машин, появившихся у нардепов с сентября 2019 года, т. е. практически с начала их депутатской каденции. Это имущество разделили на две группы: то, что появилось до и после 2022 года.

"Оказалось, что ранее автомобили на 58% находились в собственности, тогда как после февраля 2022-го – только на 45% (до получения значка народного депутата в 2019 году цифра достигала 77%). Из почти тысячи объектов недвижимости к февралю 2022-го в собственности было 59%. Теперь же – всего 45% (до депутатства – 72%)", – подсчитали аналитики.

То есть большая часть имущества, которое во время войны декларируют депутаты, находится или в "аренде", или в "другом праве пользования". В случае с недвижимостью это может быть сервитут. Авто в таком случае может находиться в собственности (формальной или реальной) близких и друзей нардепа.

"С недвижимостью изменение способа владения еще можно как-то объяснить фактором большой войны: многие украинцы, среди которых и народные депутаты, действительно могут не рисковать вкладывать деньги в кирпич. Но с автомобилями изменение этого фактора выглядит странно и, скорее всего, продиктовано в том числе нежеланием народных избранников демонстрировать обществу факт покупки авто во время войны... Каждый отдельный нардеп, очевидно, думал, что аренда не будет выглядеть так зримо, как покупка. В каждом частном случае так и было бы. Пока не смотришь на все декларации вместе", – резюмируют аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отчитался в своей декларации о заработке в 900 тыс. грн за год. В то же время глава правительства указал, что его супруга Екатерина Шмыгаль получила за тот же период около 7 млн грн, что более чем в семь раз превышает заработки самого премьера.

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