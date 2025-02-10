Землю и домик Рожковой продали за долги: какое еще имущество банкирши может уйти с молотка

Судебные исполнители продолжают распродажу имущества первого заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой. Она сообщила о продаже еще двух объектов недвижимости – садового дома и земельного участка в селе Кожуховка Киевской области (Фастовский район). Продажа проходила по исполнительному производству 72392283 по громкому делу Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) против бывших руководителей Платинум Банка, среди которых была и Рожкова.

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В отчете Екатерины Рожковой указано, что оба объекта были реализованы на общую сумму 927 258 грн, то есть почти за миллион, в пределах исполнительного производства. Соответствующее соглашение подписано 29 января, а отчет в Нацагентстве по предотвращению коррупции (НАПК) опубликован 6 февраля 2025 года, пишет OBOZ.UA. Имя покупателя не указывается.

Из предварительной декларации банкирши видно, что в селе Кожуховка у нее был участок на 1193 кв. м и садовый домик на 87,7 кв. м. Их цена не указывалась.

Согласно декларации госпожи Екатерины за 2023 год (новая пока не публиковалась), из недвижимости в ее собственности еще должны оставаться:

50% квартиры в Киеве на 99,5 кв. м, приобретенной в ноябре 2009 года, заявленной по цене 220,8 тыс. грн;

гараж в Киеве на 19,8 кв. м за 24,6 тыс. грн;

земельный участок на 1505 кв. м в селе Мархаловка Киевской области (Фастовский район) за 114,8 тыс. грн.

В этом же селе Мархаловка есть жилой дом на 299,1 кв. м, но он указан как недостроенный объект с мая 2007 года.

Кроме того, работница НБУ заявляла НАПК пять пар ювелирных изделий, все - часы на общую указанную сумму 803 тыс. грн (Antoine Preziuso, OMEGA, Chopard, Ulysse Nardin, HYSEK). А также накопление в корпоративном пенсионном фонде Нацбанка на общую сумму 1,6 млн грн и $2,7 тыс. на счете в ПриватБанке. И еще наличные сбережения в инвалюте – на €15 тыс. и на $8 тыс.

Согласно действующему законодательству, возможно взыскание большинства из этих активов, отмечают юристы. В том числе и пенсионных накоплений, которые по действующему законодательству считаются депозитом.

Судебные исполнители могут выделить долю должника в недвижимости и ее продать даже при условии частичного владения. Если должнику принадлежит 50%, скажем, квартиры, то продается все жилье и взимается половина вырученных средств, а остальное остается другому совладельцу/совладельцам. Если говорить о банковских счетах, то разрешается взимать все суммы (до покрытия всей суммы долга), в том числе накопления в корпоративном Пенсионном фонде Нацбанка – это такой же депозит, как и другие. То же касается и наличных средств, которые есть в декларации, хотя Рожкова может заявить, что уже потратила эти деньги и фактически избежать их взыскания. Также исполнители могут истребовать ювелирные изделия, если должник не заявит об их потере", – уточнил OBOZ.UA процедурные моменты старший партнер адвокатской компании "Портной и партнеры" Ростислав Кравец.

А также пояснил, что согласно действующему законодательству существует небольшой перечень личных вещей, которые судебные исполнители должны оставить должнику после распродажи его имущества. В нем – предметы личного потребления, некоторые мебель, холодильник и телевизор (по одному на семью), лекарственные средства, предметы реабилитации и для выполнения религиозных культов и обрядов и т.д.

"Если ювелирные изделия есть в наличии и не будут заявлены, как, скажем, предмет для исполнения религиозных культов и обрядов или как иное исключение, то исполнители имеют право их изъять и продать для погашения задолженности", – пояснил Кравец.

При этом исполнители имеют право регулярно взимать 20% зарплаты Екатерины Рожковой (в наличной или безналичной форме), которая до сих пор работает в Национальном банке. OBOZ.UA еще в январе направлял в НБУ запрос по этим выплатам и сотрудничеству с исполнительной службой по выполнению решения суда с вышеупомянутым производством 72392283. Но Нацбанк по сей день уклоняется от ответа по запросу.

OBOZ.UA уже писал о реализации двух паркомест Рожковой в г. Киев на ул. Волынская 10 на общую сумму более 1 млн грн. Об этом банкирша отчиталась НАПК в январе.

Против Екатерины Рожковой начали исполнительное производство еще в 2023-м. ФГВФЛ выиграл суд и теперь требует от Рожковой и 11 ее бывших коллег из Платинум Банка заплатить 1,48 млрд грн.

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