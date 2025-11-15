Зеленский заявил, что заявку на 1000 грн уже оформил миллион украинцев: какие сроки

В Украине 15 ноября стартовал прием заявок на получение "Зимней поддержки". Хотязаявки принимают до 24 декабря, уже в первый день выплату оформил миллион украинцев.

"Уже есть первый миллион заявок от украинцев в "Дії" на зимнюю поддержку. Среди них 106 тысяч заявок на детей. Средства на программу будут обеспечены в полном объеме. Важно поддержать наших людей. Благодарен команде "Дії" и всех государственных цифровых сервисов за работу. Слава Украине!" – заявил президент Владимир Зеленский.

Как получить помощь:

Зайдите в приложение Дія — Сервисы — Зимняя поддержка (https://diia.app/winter-support) Выберите, для кого предназначена выплата, и нажмите Далее Выберите карту Национальный кэшбэк для выплаты Подтвердите, что находитесь в Украине, нажмите Отправить Подождите на выплату

Выплатой надо воспользоваться до 30 июня 2026 года. Услуга доступна для всех граждан государства на территории Украины, кроме временно оккупированных территорий.

Проект разработан Министерством социальной политики Украины. Участниками проекта являются АО "Укрпочта", технический администратор информационной системы, физические лица, расчетный банк и уполномоченные банки. Заявки также можно оформить в "Укрпочте",

Куда можно потратить "1000 Зеленского"

оплата коммунальных услуг;

покупки в бакалейных магазинах и супермаркетах – только для продуктов украинского производства;

оплата товаров в аптеках;

покупка книг;

благотворительность;

оплата почтовых услуг и услуг мобильной связи.

Обратите внимание: выплата не предоставляется в наличной форме. Средства переводят только на карту "Национальный кэшбек" (в случае оформления через Дію) и специальный счет (через "Укрпочту").

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам в ноябре начали начислять "Национальный кэшбек" от государства за август. Средства приходят с опозданием на 1,5 месяца – по правилам программы их должны были выплатить до 20 сентября.

