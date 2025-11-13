УкраїнськаУКР
Кабмин утвердил выплату "зимнюю тысячи": когда дадут деньги и на что можно потратить

Уже через два дня – с 15 ноября – украинцы начнут получать т.н. зимнюю тысячу. По 1000 грн в рамках программы "Зимняя поддержка" будут выплачивать по заявкам от всех желающих старше 18 лет, а за детей деньги смогут получить родители или опекуны. Потратить выплату можно будет только на определенные товары и услуги.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании 13 ноября. Отмечается, что на обеспечение программы из госбюджета выделяют 11 млрд грн.

Кто получит 1000 грн "на зиму"

  • Граждане от 18 лети старше;
  • родители или опекуны на каждого ребенка.

Важно! Украинцы, которые живут за границей как беженцы, не могут претендовать на эту финансовую поддержку.

Когда и как подавать заявку

  • Формальные сроки подачи – с 15 ноября до 24 декабря 2025 года.
  • Онлайн за выплатой можно будет обратиться через Дію.
  • Офлайн заявки будет принимать "Укрпочта" (возможно, что не с 15, а с 16 ноября или позже, когда будут налажены все процессы).
  • Еще одна альтернатива – получение выплаты непосредственно через банк. Таким вариантом могут воспользоваться опекуны детей, люди в возрасте 65 и более лет, а также те, у кого нет Дії или РНОКПП. Список банков будет утвержден позже.
  • Для использования средств также установлен отдельный срок – до 30 июня 2026 года.

На что можно потратить 1000 грн

  • Оплата коммунальных услуг;
  • покупки в бакалейных магазинах и супермаркетах;
  • оплата товаров в аптеках;
  • покупка книг;
  • благотворительность;
  • оплата почтовых услуг и услуг мобильной связи.

Обратите внимание: выплата не предоставляется в наличной форме. Средства перечислят исключительно на "Дія.Карту", на которую насчитывают и другие виды госпомощи.

Напомним, выплата "зимней тысячи", которую также прозвали "тысячей Зеленского" была впервые введена в 2024 году. Тогда деньги стали поступать на счета с 1 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам в ноябре начали начислять "Национальный кешбэк" от государства за август. Средства приходят с опозданием на 1,5 месяца – по правилам программы они должны были быть выплачены до 20 сентября.

