Кабмин утвердил выплату "зимнюю тысячи": когда дадут деньги и на что можно потратить

Уже через два дня – с 15 ноября – украинцы начнут получать т.н. зимнюю тысячу. По 1000 грн в рамках программы "Зимняя поддержка" будут выплачивать по заявкам от всех желающих старше 18 лет, а за детей деньги смогут получить родители или опекуны. Потратить выплату можно будет только на определенные товары и услуги.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании 13 ноября. Отмечается, что на обеспечение программы из госбюджета выделяют 11 млрд грн.

Кто получит 1000 грн "на зиму"

Граждане от 18 лети старше;

родители или опекуны на каждого ребенка.

Важно! Украинцы, которые живут за границей как беженцы, не могут претендовать на эту финансовую поддержку.

Когда и как подавать заявку

Формальные сроки подачи – с 15 ноября до 24 декабря 2025 года.

2025 года. Онлайн за выплатой можно будет обратиться через Дію.

за выплатой можно будет обратиться через Дію. Офлайн заявки будет принимать "Укрпочта" (возможно, что не с 15, а с 16 ноября или позже, когда будут налажены все процессы).

заявки будет принимать "Укрпочта" (возможно, что не с 15, а с 16 ноября или позже, когда будут налажены все процессы). Еще одна альтернатива – получение выплаты непосредственно через банк . Таким вариантом могут воспользоваться опекуны детей, люди в возрасте 65 и более лет, а также те, у кого нет Дії или РНОКПП. Список банков будет утвержден позже.

. Таким вариантом могут воспользоваться опекуны детей, люди в возрасте 65 и более лет, а также те, у кого нет Дії или РНОКПП. Список банков будет утвержден позже. Для использования средств также установлен отдельный срок – до 30 июня 2026 года.

На что можно потратить 1000 грн

Оплата коммунальных услуг;

покупки в бакалейных магазинах и супермаркетах;

оплата товаров в аптеках;

покупка книг;

благотворительность;

оплата почтовых услуг и услуг мобильной связи.

Обратите внимание: выплата не предоставляется в наличной форме. Средства перечислят исключительно на "Дія.Карту", на которую насчитывают и другие виды госпомощи.

Напомним, выплата "зимней тысячи", которую также прозвали "тысячей Зеленского" была впервые введена в 2024 году. Тогда деньги стали поступать на счета с 1 декабря.

