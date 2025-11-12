Украинцам следует проверить банковские карты: приходит рекордный кешбэк с опозданием на 2 месяца

Украинцам начали начислять "Национальный кешбэк" от государства за август. Средства приходят с опозданием на 1,5 месяца – по правилам программы они должны были быть выплачены до 20 сентября.

Видео дня

Об этом сообщили в Дії. Отмечается, что августовская выплата станет рекордной – 509 млн грн.

"Понимаем, что ожидание было долгим, но и сумма на этот раз — абсолютный рекорд за все время работы программы", – говорится в сообщении.

Впрочем, это уже не первая задержка в этом году: декабрьская и январская выплаты поступили в марте, а апрельская – в середине июня. Тогда ситуацию также объясняли масштабом выплаты.

Отмечается, что в целом украинцы заплатили за отечественные товары в августе более 5 млрд грн, а в целом выплату от государства получат более 3,6 млн граждан. Она впервые достигнет 509 млн грн.

Всего в 2025 году государство уже выплатило украинцам почти 4 млрд грн "нацкешбэка". "Покупая украинское, мы не только поддерживаем бизнес и рабочие места, но и укрепляем экономику и оборону государства. Часть средств возвращается в бюджет и работает на ВСУ", – отметили в Дії.

"Национальный кешбэк": что известно о программе

К программе могут присоединиться все украинские производители потребительских товаров, кроме подакцизных (алкоголь, табак, топливо). Основное требование – производство должно быть расположено в Украине, а продукция должна иметь уникальный штрихкод.

Это стимулирует не только внутреннее потребление, но и развитие легального бизнеса, ведь программа работает исключительно в безналичном формате, что способствует детенизации экономики. Полученные средства участники могут использовать до конца 2025 года на:

оплату коммунальных услуг;

покупку лекарств и книг, зарегистрированных в программе;

благотворительность;

приобретение военных облигаций;

донаты на ВСУ.

Средства нельзя снять наличными или перевести на другие карты, однако они не облагаются налогом и не учитываются при расчете субсидий или льгот.

Как присоединиться к выплатам

К участию могут присоединиться граждане, которые имеют счет в банках-партнерах (сейчас их более 20). Чтобы начать пользоваться программой, нужно:

подать заявку через сайт или приложение банка;

указать карту для оплаты покупок и дать согласие на передачу информации о транзакциях;

открыть физическую или виртуальную карту "Национального кешбэка" и активировать ее;

в приложении Дія перейти в раздел "Сервисы", найти вкладку "Национальный кешбэк" и выбрать карту, на которую хотите получать выплаты.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что украинцам на банковские карты Дія.Картка поступает новая выплата "Пакет школьника" в сумме 5000 грн на одного первоклассника. Такую помощь уже получили первые 86 тыс. семей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!