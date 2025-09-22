Украинцам, которые вернутся из Польши, будут помогать с жильем и медициной: что известно

Украинцам, которые вернутся из Польши, готовят программу поддержки с временным жильем, гуманитарной, медицинской и социальной помощью. Также планируется организационная и логистическая поддержка, чтобы облегчить их возвращение домой. В то же время остается вопрос, как государство будет помогать тем, кто потерял жилье внутри страны или возвращается из других государств.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук. По ее словам, условия пребывания украинцев в Польше постепенно усложняются .

Особенно сложно пожилым людям, лицам с инвалидностью, одиноким матерям с малолетними детьми и другим уязвимым категориям. Они часто не имеют возможности работать и испытывают недостаток стабильной поддержки.

Отдельно чиновница обратила внимание на то, что Польша планирует ввести ограничения по бесплатным медицинским услугам для украинских беженцев из-за случаев злоупотреблений. Отмечается, что это создает дополнительные риски для наших граждан, особенно тех, кто не может обеспечить себя самостоятельно. Верещук подчеркнула, что Украина должна подготовить комплекс мер, которые будут включать:

временное жилье для тех, кто возвращается;

гуманитарную помощь (продукты и вещи первой необходимости);

медицинские услуги для уязвимых категорий;

социальную поддержку со стороны государства;

организационную и логистическую помощь, чтобы процесс возвращения происходил максимально беспрепятственно.

Несмотря на заявления о помощи тем, кто вернется именно из Польши, Верещук не вспомнила об украинцах, проживающих в других странах – Германии, Чехии, Великобритании или в других государствах. А в комментариях под ее публикацией украинцы отмечают, что многие люди, которые остались в Украине и потеряли жилье из-за войны, до сих пор ждут системных решений от власти.

Она отметила, что в ближайшее время этот вопрос вынесут на обсуждение Платформы по вопросам украинцев за рубежом с участием органов власти, международных и общественных организаций, а также польских партнеров. Представитель Высшей врачебной палаты Польши Якуб Косиковский пояснил, что введенные поправки в медицинские правила направлены на защиту польской системы здравоохранения от злоупотреблений. По его словам, некоторые граждане Украины приезжают в Польшу исключительно для пользования бесплатными медицинскими услугами, что создает дополнительную нагрузку.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Нидерландах предложили изменить правила размещения украинских беженцев. Министр по вопросам миграции Мона Кайзер заявила, что мужчины, которые работают, должны самостоятельно искать и оплачивать жилье. Ее позиция стала ответом на нехватку мест в муниципальных приютах.

