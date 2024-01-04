Зарплаты военных с 1 января: сколько будут платить 

В Украине с 1 января зарплаты военных не изменят. Так, денежное пособие зависит от того, какие задачи выполняют военные. Заработные платы финансируются за счет налогов, которые платят компании и физлица.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Стрелки, которые не задействованы в выполнении боевых задач, в январе получат 20 587 грн. В то же время военные такой же специальности (стрелок), которые выполняют боевые задачи, могут получать значительно больше – 50 587 грн. Самую большую зарплату получат участники боевых действий. Они могут рассчитывать на 120 587 грн в месяц.

100 тысяч гривен получают бойцы противовоздушной обороны и ракетных войск, а также артиллеристы, наносящие огневое поражение противнику без условия пребывания в зоне боевых действий. Такие выплаты бойцы получают с 29 сентября, ранее таким военным приходило на карту по 30 тысяч гривен.

50 тысяч гривен – военные из состава командования и штабов, осуществляющих управление частями и подразделениями. Начисление производится с 29 сентября, ранее они получали по 30 тысяч гривен. 30 тысяч гривен – военные, разминирующие территории за пределами зоны ведения боевых действий. Начисление производится с 29 сентября.

Раненые военнослужащие в январе могут рассчитывать на зарплату в размере 20 тысяч гривен. Инструкторы получают от 15 до 30 тысяч гривен, срочники – 6 тысяч, а курсанты по 2350 гривен.

Как раньше писал OBOZ.UA, в Украине при зарплате, размер которой будет в три раза выше средней, пенсия составит всего 14 тыс. грн. Для большинства украинцев такой размер пенсии недостижим.

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