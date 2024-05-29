Зарплаты военных с 1 июня: сколько будут платить

В Украине зарплаты военных в июне не изменятся. Также украинцы смогут получать доплаты за нахождение на передовой в течение 30 дней.

Как говорится в разъяснениях Министерства обороны, денежное довольствие выплачивается до 20 числа ежемесячно (в этом месяце за прошлый). Военнослужащий, воюющий непосредственно на линии столкновения, будет получать 20 100 гривен основного денежного довольствия, а также 100 тысяч гривен за участие в боевых действиях и 70 тысяч гривен за каждые 30 дней на линии боевого столкновения.

Дополнительное вознаграждение за участие в боевых действиях составляет 100000 грн. Ее получат военнослужащие, участвующие в боевых действиях.

во время ведения боевых (специальных) действий на линии боевого столкновения с противником на глубину выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) в батальон включительно;

в районах ведения военных (боевых) действий по выявлению воздушных целей противника;

по осуществлению полетов в воздушном пространстве областей Украины, на территориях которых ведутся военные (боевые) действия;

по огневому поражению противника в составе подразделения (средства) ракетных войск и артиллерии, подразделения (средства) противовоздушной обороны;

на территории противника (в том числе на территории между позициями войск противника и своих войск, временно оккупированных (захваченных) противником территориях);

по огневому поражению воздушных, морских целей противника;

по выводу воздушных судов из-под удара противника с выполнением взлета;

кораблями, катерами, судами в морской, речной акватории (вне внутренних акваторий портов, пунктов базирования, мест временного базирования);

в районах ведения военных (боевых) действий медицинскому персоналу медицинских частей и подразделений (медицинских подразделений усиления);

по отражению вооруженного нападения (огневого поражения противника) на охраняемые объекты освобождения таких объектов в случае их захвата или насильственного завладения оружием, боевой и другой техникой;

в районах ведения военных (боевых) действий по разминированию (обнаружению, обезвреживанию и уничтожению) взрывоопасных предметов в местах выполнения задач по назначению согласно боевым распоряжениям;

Дополнительное вознаграждение за выполнение специальных задач вне боевых действий составляет 30 000 грн. Ее получат военнослужащие, выполняющие задачи:

по интенсивной подготовке для ведения военных (боевых) действий в составе воинских частей (подразделений), включенных в состав резерва Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины сил обороны государства;

по управлению группировками войск (сил) в составе развернутых пунктов управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины;

по управлению подчиненными силами и средствами в соответствии с задачами, возлагаемыми на Администрацию Государственной специальной службы транспорта, в составе развернутых пунктов управления Государственной специальной службы транспорта;

в составе рабочей группы или одиночным порядком, определенные Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины, начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в пределах областей Украины, на территориях которых ведутся военные (боевые) действия;

по разминированию (обнаружению, обезвреживанию и уничтожению) взрывоопасных предметов вне районов ведения боевых действий;

в составе действующих группировок войск (сил) сил обороны государства согласно перечню задач, утвержденному Министром обороны Украины;

по всестороннему обеспечению действующих группировок войск (сил) сил обороны государства непосредственно в районах ведения военных (боевых) действий;

по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры (в том числе объектов транспортной инфраструктуры - воинскими частями и подразделениями Государственной специальной службы транспорта)

Вознаграждение в 50 тысяч получат:

Военнослужащие, выполняющие боевые (специальные) задания в составе органа военного управления, штаба группировки войск (сил) или штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск включительно, а также в составе командования и штаба воинской части (сводного подразделения) (в в том числе вне районов ведения боевых (военных) действий), осуществляющего оперативное (боевое) управление воинскими частями и подразделениями, ведущими военные (боевые) действия на линии боевого столкновения на расстоянии выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в частности сводным) ) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки).

Единовременное вознаграждение за задачи на линии столкновения составляет 70 000 грн за каждые 30 дней.

Дополнительное вознаграждение инструкторам учебных центров – 15000 – 30000 гривен.

Вознаграждение курсантам за особенности обучения во время военного положения (особого периода) - 2 350 гривен.

Размер выплаты в случае плена или пропаже без вести – 100 000 гривен.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцев приглашают на работу в шахты с зарплатой от 40 тыс. грн. При этом для трудоустройства не требуется специализация.

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