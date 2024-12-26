Зарплаты в Украине не успевают за ростом цен: аналитики рассчитали нелестный "индекс борща"

Стоимость кастрюли борща за три года выросла на 45% (со 117,8 грн до 171,3 грн), тогда как средняя зарплата поднялась всего на 15%. Украинцы теперь могут позволить себе гораздо меньше борща: вместо 152 кастрюль на среднюю зарплату в 2022 году – всего 120 в 2024 году.

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Об этом свидетельствуют данные исследования онлайн-платформ Zakaz.ua и Robota.ua, материалы есть в распоряжении OBOZ.UA. Эта диспропорция наглядно показывает, как стремительное подорожание товаров опережает темпы роста доходов населения.

Сколько стоит кастрюля борща в 2024 году

Совместное исследование показало, что в 2022 году стоимость кастрюли борща объемом 3,5 литра составляла 117,8 грн. В 2024 году эта сумма увеличилась до 171,3 грн. Это означает, что в гривневом эквиваленте приготовление борща подорожало на 45%.

Однако рост зарплат не успевает по ценам. В 2022 году средняя зарплата в Украине составила 17925 грн, а в 2024 году 20573 грн. Это повышение всего на 15%, то есть значительно меньше, чем темпы инфляции. В долларах ситуация выглядит еще хуже: средняя зарплата снизилась с 559 до 512 USD (-8%), а стоимость борща выросла с 3,7 до 4,3 USD (+16%).

Сколько борща могут себе позволить разные профессии

Исследование также показало, как борщевое неравенство влияет на представителей разных профессий. Лидеры рейтинга:

разработчики программного обеспечения: со средней зарплатой в 72 300 грн. они могут приготовить 422 кастрюли борща в месяц;

автомеханики могут позволить себе 208 кастрюль, заняв второе место;

могут позволить себе 208 кастрюль, заняв второе место; в одежде замыкают тройку лидеров со 173 кастрюлями.

Эти профессии находятся в "зеленой зоне", где борщ остается доступным блюдом. К уровню средней этой категории относятся профессии с зарплатами, позволяющими приготовить от 120 до 137 кастрюль борща:

электричества;

бухгалтеры;

фармацевты;

повара.

Интересно, что даже повара, которые готовят для других каждый день, могут позволить себе всего 125 кастрюль в месяц. На этом уровне доходов украинцы вынуждены экономить на дорогостоящих ингредиентах, таких как мясо.

Самая сложная ситуация у учителей и горничных. Со средней зарплатой в 16800 грн и 15100 грн соответственно, они могут позволить себе только 98 и 88 кастрюль борща. Для них борщ становится символом социального неравенства, ведь его приготовление требует значительной части месячного дохода.

Борщ как индикатор социального неравенства

Дисбаланс между ростом цен и зарплат подчеркивает более широкую экономическую проблему. Цены на продукты, необходимые для приготовления борща, как отмечают в аналитике, прыгают зайцем, зарплаты же ползут черепахой, а доллар демонстрирует тенденцию к снижению.

По данным исследования, рынок труда постепенно восстанавливается. Однако темпы этого процесса остаются недостаточно быстрыми, чтобы выровнять покупательскую способность граждан. Несмотря на все трудности, украинцы находят способы адаптироваться к новым экономическим реалиям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине значительно подорожала красная икра, являющаяся одним из "традиционных" новогодних продуктов. К примеру, икра форели сейчас стоит около 350 грн за 100 граммов, тогда как в 2023 году ее цена была около 200 грн.

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