Зарплаты украинских военных с 1 января: сколько будут платить

Зарплаты украинских военных с 1 января 2025-го не изменятся. Действующий размер довольствования должен сохранится, если не будет пересмотрен бюджет на текущий год.

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Как ранее поясняли парламентарии, размер выплат может быть скорректирован с учетом инфляции и повышения цен. Однако для этого необходимо принять дополнительные решения.

Согласно Закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Постановлению Кабинета министров № 168 размер дополнительных денежных выплат в месяц для военнослужащих составляет:

30 тыс. грн для тех, кто осуществляет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ;

для тех, кто осуществляет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ; 50 тыс. грн для военных, выполняющих боевые (специальные) задания в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;

100 тыс. грн для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию в результате полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для попавших в плен;

для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию в результате полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для попавших в плен; 70 тыс. грн доплаты для находящихся на передовой месяц.

По словам военнослужащего Кирилла Сазонова, общая зарплата может варьироваться от 20 до 190 тысяч гривен в месяц. "Зарплата немного больше 20 тысяч у меня как у младшего сержанта. У рядового не намного меньше – 21 300 гривен. Зависит от должности. Далее идет доплата за интенсивность боевых действий – по меньшей мере 30 тысяч, максимум 100 тысяч. То есть тот, кто постоянно воюет, – 120 тысяч, значит, еще доплата 70 тысяч за пребывание свыше месяца в зоне боевых действий", – объяснил Сазонов в эфире "Новости Live".

Он уточнил, что самые большие выплаты получают непосредственно находящиеся на первой линии обороны. Кроме того, он добавил, что в силах обороны действуют премии за уничтоженную российскую технику. Однако назвал этот вопрос "немного тяжелым".

Отметим, с марта 2025 года в Украине курсанты 1-2 курсов будут получать минимум 8 тысяч гривен, а курсанты 3-4 курсов – более 20 тысяч гривен в месяц. Такие изменения направлены на улучшение мотивации будущих офицеров и повышение престижа военной службы.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине правительство утвердило постановление №1332, которым ввело новое требование для бронирования сотрудников. Все критические предприятия должны выплачивать среднюю зарплату, размер которой не менее 2,5 минималки (20 тыс. грн), в течение последнего квартала. Работники-претенденты на бронирование также должны будут иметь такую зарплату как минимум месяц этого квартала.

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