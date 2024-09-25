Зарплаты учителей в Украине снизятся из-за налогов: на сколько и что планируют в правительстве

Повышение военного сбора до 5% снизит доходы учителей на 3,5%, но правительство планирует решить этот вопрос из-за образовательной субвенции в бюджете 2025 года. Это позволит компенсировать потери и поддержать педагогов.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет "Интерфакс-Украина". По его словам, правительство будет работать над тем, чтобы минимизировать негативное влияние увеличенного военного сбора на доходы педагогов.

Федоров отметил, что при рассмотрении законопроекта о государственном бюджете 2025 года будет предпринята попытка решить вопрос компенсации утраченных доходов учителей. Один из возможных путей решения – это введение образовательной субвенции, которая позволит компенсировать уменьшенные доходы учителям за счет дополнительных финансовых вложений из государственного бюджета.

Образовательная субвенция – это целевая помощь из государственного бюджета в поддержку финансирования образовательной отрасли. В случае повышения военного сбора субвенция может стать тем инструментом, который позволит частично или полностью компенсировать потери учителей из-за увеличения налоговых вычетов.

Правительство уже использует образовательную субвенцию для финансирования различных программ поддержки образования, таких как заработная плата учителям и модернизация школ. Однако в сложившейся ситуации может возникнуть потребность в дополнительных финансовых ресурсах, чтобы выровнять баланс между новыми налоговыми обязательствами и необходимостью обеспечения достойной оплаты труда педагогов.

Наряду с вопросом повышения военного сбора правительство также продолжает работать над проектом государственного бюджета на 2025 год. В правительственном документе предусмотрено сохранение уровня социальных стандартов и минимальной заработной платы, хотя основное внимание уделено индексации пенсий. Это вызывает вопрос о том, удастся ли обеспечить достаточное финансирование для образовательной субвенции, которая может помочь учителям.

В контексте финансовых вызовов, вызванных войной и ее последствиями, правительство сталкивается с ограниченными возможностями для увеличения финансирования социальных отраслей. При этом важно, чтобы образовательная субвенция или другие механизмы поддержки были предусмотрены в бюджете для обеспечения надлежащего уровня доходов педагогов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине не будут повышать минимальную зарплату в 2025 году, как и другие соцстандарты. Причина – отсутствие средств для этого. Впрочем, имеющегося в Украине ресурса достаточно для того, чтобы в следующем году проводить все выплаты в нынешних объемах.

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