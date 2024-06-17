Зарплаты мобилизованных: сколько платят и на какие надбавки можно рассчитывать

Мобилизированные военнослужащие в Украине получают зарплаты, бонусы и дополнительные выплаты от государства, в том числе минимальная зарплата солдата в 2024 году составляет 20 130 гривен. Работодатели обязаны сохранять место работы и должность мобилизованных, но не обязаны начислять им заработную плату.

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Мобилизированные лица, получившие статус военнообязанных и пополнившие ряды Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и других военных формирований, получают статус военнослужащих. OBOZ.UA разобрался подробнее, каким образом происходит выплата зарплат мобилизованным в 2024 году.

Заработная плата мобилизованных военнослужащих состоит из двух основных частей. А именно:

Основная часть: должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет;

должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет; Дополнительная часть: надбавки за особенности прохождения службы, надбавки за режим секретности, надбавки за научные или спортивные звания.

Размер финансового обеспечения военнослужащих зависит от ряда факторов, таких как должность, воинское звание, продолжительность, интенсивность и условия службы, а также квалификация военнослужащего. Минимальная заработная плата солдата в 2024 году составляет 20130 гривен. Однако военнослужащие могут рассчитывать на значительные доплаты в зависимости от выполняемых задач и условий службы:

30 тысяч гривен – при выполнении боевых задач в период обеспечения обороны Украины и защиты безопасности населения;

– при выполнении боевых задач в период обеспечения обороны Украины и защиты безопасности населения; 50 тысяч гривен – при выполнении боевых задач в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;

– при выполнении боевых задач в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями; 100 тысяч гривен – при нахождении в зоне активных боевых действий или прохождении лечения или реабилитации из-за полученных контузий, травм или увечий;

– при нахождении в зоне активных боевых действий или прохождении лечения или реабилитации из-за полученных контузий, травм или увечий; дополнительная надбавка предусмотрена для военных, попавших в российский плен.

За мобилизованными работниками сохраняется их место работы и должность. Однако обязанность работодателя начислять заработную плату отменена.

Это означает, что мобилизованные работники могут рассчитывать на выплату зарплаты только от государства. Работодатели могут добровольно продолжать выплачивать зарплату, но это исключительно их право и касается только частных предприятий. Бюджетным организациям это запрещено.

Как отмечают в частных компаниях, работающих исключительно "в белую", они реализуют отдельно программы поддержки, адаптации и реинтеграции военнослужащих. В частности, у ответственного бизнеса в период, когда сотрудники проходят службу, им продолжают выплачивать 100% заработной платы.

Сохранение же рабочего места обеспечивает мобилизованным право возвратиться к своим обязанностям после демобилизации без риска потерять работу. Исключением являются добровольцы территориальной обороны, для которых эти правила пока не действуют.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, участники боевых действий в Украине имеют значительные льготы по налогообложению, включая освобождение от уплаты земельного налога по объектам до 2 гектаров для личного крестьянского хозяйства и уменьшение базы объекта налогообложения на 60 квадратных метров для квартир. А также льготы по уплате налогов на доходы и НДС.

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