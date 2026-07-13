Зарплаты этих специалистов в Украине снова выросли: кто получает более 7 тысяч долларов в месяц

В июне 2026 года медианная зарплата украинских разработчиков выросла до 3500 долларов, а самые высокие показатели были зафиксированы в Киеве, Тернополе и Черкассах – по 3900 долларов. Самые высокооплачиваемые IT-специалисты получают более 7 тысяч долларов в месяц, а среди языков программирования самые высокие зарплаты получают разработчики, работающие с Ruby, Go, Python, Kotlin и Rust.

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Об этом говорится в исследовании DOU. Опрос проводился в мае-июне 2026 года, в нём приняли участие 4522 IT-специалиста.

Более половины разработчиков стали зарабатывать больше

За последний год доходы выросли у более чем половины опрошенных разработчиков. У 31% специалистов зарплату пересмотрели в течение последних шести месяцев. Чаще всего повышение получали специалисты, уже имеющие как минимум год профессионального опыта. В то же время примерно каждый четвертый участник опроса сообщил, что его зарплата вообще не выросла.

Интересную тенденцию исследователи зафиксировали и в зависимости доходов от стажа. Наиболее активно зарплаты растут примерно до девяти лет опыта. Так, разработчики с восьмилетним стажем в среднем имеют медианную зарплату около 4200 долларов. Уже после девяти лет работы этот показатель резко повышается до 5000 долларов.

Однако далее многолетний опыт уже не гарантирует столь же стремительного роста доходов. Примерно до 20 лет стажа медианная зарплата остается на уровне около 5 тысяч долларов.

Где программистам платят больше всего

Место проживания или работы по-прежнему существенно влияет на доходы украинских разработчиков. Самую высокую медианную зарплату зафиксировали сразу в трёх городах. В Киеве, Тернополе и Черкассах этот показатель составляет 3900 долларов. Львов отстает совсем незначительно — у местных разработчиков медиана составляет 3800 долларов.

Совершенно иная ситуация наблюдается в Николаеве и Сумах. В первом городе медианная зарплата разработчиков составляет 2100 долларов, а во втором — 2250 долларов. Полтава также оказалась среди городов с относительно невысокими показателями — около 2400 долларов.

Именно Николаев, Сумы и Полтава продемонстрировали одно из самых заметных падений доходов. Снижение медианных зарплат в этих городах составило примерно 700–750 долларов. Таким образом, разница между городами-лидерами и населенными пунктами с самыми низкими зарплатами может достигать 1800 долларов в месяц.

В каких компаниях платят больше

Тип компании также остается одним из ключевых факторов, определяющих уровень зарплаты программиста. Наиболее выгодными для опытных разработчиков остаются продуктовые и аутстаффинговые компании. Senior-специалисты в продуктовых компаниях имеют медианную зарплату около 4800 долларов.

В аутстаффинге сеньоры получают примерно 4650 долларов. Для Middle-разработчиков наиболее прибыльным оказался именно аутстаффинг. Медианная зарплата таких специалистов достигает 2700 долларов.

Junior-специалистам лучше всего платят продуктовые компании — около 1200 долларов. В то же время стартапы на этот раз продемонстрировали отрицательную динамику для опытных специалистов. Зарплата Senior-разработчиков в таких компаниях снизилась примерно на 400 долларов — до 4600 долларов.

Зарплаты джуниоров начали расти

Положительные изменения произошли среди специалистов, которые только начинают карьеру в IT. Медианная зарплата стажеров увеличилась на 100 долларов. Младшие разработчики стали получать примерно на 90 долларов больше.

В зависимости от направления работы зарплаты джуниоров преимущественно находятся в пределах от 895 до 1000 долларов. Отдельно выделяется Embedded-разработка. В этом сегменте медианная зарплата выросла сразу на 200 долларов.

Среди наиболее высокооплачиваемых категорий ситуация неоднозначна. Часть специалистов продолжает получать очень высокие зарплаты, однако в некоторых профессиональных группах доходы начали снижаться.

Медианная зарплата System Architect после зимнего падения увеличилась сразу на 500 долларов и достигла 7000 долларов. Самой высокооплачиваемой категорией в сфере разработки остаются Staff Software Engineer. Их медианная зарплата составляет 7130 долларов.

И это даже несмотря на небольшое падение доходов — примерно на 96 долларов. В то же время Team Lead за последние шесть месяцев потеряли в медиане около 140 долларов.

Наибольшее падение среди высокооплачиваемых специалистов зафиксировано у Principal Software Engineer. Их медианная зарплата сократилась на 408 долларов и теперь составляет 5925 долларов.

Максимальные зарплаты превышают 8 тысяч долларов

Если оценивать не медианные показатели, а уровень высоких зарплат, то суммы в украинском IT оказываются еще больше. У System Architect этот показатель достигает 8375 долларов, для специалистов уровня Staff и Principal он составляет около 8000 долларов.

Технический руководитель, руководитель команды и старший инженер-программист в сегменте самых высоких зарплат могут получать от 5600 до 7100 долларов. Таким образом, наиболее опытные и узкоспециализированные украинские IT-специалисты продолжают зарабатывать суммы, которые в несколько раз превышают средние зарплаты в других отраслях страны.

Существенное влияние на доходы разработчиков оказывает и основной язык программирования. Самые высокие зарплаты получают специалисты, работающие с Ruby, Go, Python, Kotlin и Rust. Медианные доходы таких разработчиков составляют примерно от 5700 до 6050 долларов.

В Ruby, Go и Python зафиксирован рост зарплат. Особенно заметно изменились высокие доходы Python-разработчиков. Показатель топовых заработков увеличился с 5150 до 5863 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, наиболее востребованными профессиями в Украине в 2026 году являются продавцы-консультанты, менеджеры по продажам, водители, кладовщики и повара. Из-за острого дефицита кадров работодатели всё чаще готовы нанимать людей без опыта, а конкуренция за работников может и дальше подталкивать зарплаты вверх.

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