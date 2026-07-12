Работодатели ищут сотрудников: какие профессии наиболее востребованы в Украине и где платят больше всего

Наиболее востребованными профессиями в Украине в 2026 году являются продавцы-консультанты, менеджеры по продажам, водители, кладовщики и повара, а самые высокие зарплаты среди популярных должностей предлагаются торговым представителям — около 40 тысяч гривен. Из-за острого дефицита кадров работодатели всё чаще готовы нанимать людей без опыта, а конкуренция за работников может и в дальнейшем подталкивать зарплаты вверх.

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Об этом свидетельствуют данные профильного портала по поиску работы. Больше всего работодатели нуждаются в специалистах массовых профессий, без которых невозможна повседневная работа бизнеса.

Какие профессии стали самыми востребованными в Украине

Согласно аналитике сервиса по поиску работы Work.ua, примерно треть всех опубликованных вакансий приходится всего на 20 должностей. Именно эти профессии в значительной степени определяют текущую ситуацию на украинском рынке труда. Лидером по количеству предложений о работе остается продавец-консультант. Медианная зарплата для таких работников составляет 23 500 гривен в месяц.

Одним из главных преимуществ профессии является низкий порог входа. В четырех из пяти вакансий работодатели не требуют предыдущего опыта. Чаще всего от кандидатов требуются коммуникабельность, ответственность, внимательность и готовность учиться.

Второе место по востребованности занимают менеджеры по продажам. Им предлагают в среднем 37 500 гривен. Однако и конкуренция среди кандидатов в этой сфере остается высокой. В первую пятерку самых востребованных работников также вошли водители, кладовщики и повара.

Водителям готовы платить более 37 тысяч гривен

Особенно заметным остается спрос на водителей. Медианная зарплата по соответствующим вакансиям достигает 37 500 гривен, а конкуренция среди соискателей остается низкой.

Таких работников активно ищут торговые компании, логистический бизнес, пищевые предприятия и Силы обороны. Работодателям нужны кандидаты с водительскими правами разных категорий, навыками грузовых перевозок и экспедирования.

В то же время примерно в трети вакансий предыдущий опыт не является обязательным требованием. Кладовщикам предлагают около 28 800 гривен в месяц. В двух из трёх вакансий компании также готовы рассматривать кандидатов без опыта.

Остро не хватает поваров

Еще одной дефицитной профессией остается повар. Медианная зарплата по вакансиям составляет 32 тысячи гривен, что превышает средний показатель на рынке. Конкуренция за такие рабочие места очень низкая.

Поваров активно ищут рестораны, кафе, отели, пищевые предприятия, образовательные учреждения и Силы обороны. При этом в половине вакансий опыт работы не является обязательным. Для работодателей по-прежнему важны ответственность, аккуратность, стрессоустойчивость и умение работать в команде.

Сколько платят кассирам, бухгалтерам и грузчикам

Среди наиболее востребованных профессий остаются кассиры. Медианная зарплата для них составляет 22 800 гривен. Три из четырёх вакансий доступны кандидатам без опыта.

Бухгалтерам работодатели предлагают около 30 тысяч гривен. Однако начать карьеру в этой сфере сложнее: лишь примерно каждая десятая вакансия не содержит требований к опыту. От кандидатов ожидают знания бухгалтерского и налогового учета, работы с первичной документацией, подготовки отчетности и владения профильными программами.

Грузчики могут рассчитывать на 27 500 гривен в месяц. Конкуренция за такие вакансии очень низкая, а в восьми из десяти объявлений опыт работы вообще не требуется.

Где можно зарабатывать около 40 тысяч гривен

Самые высокие зарплаты среди двадцати самых востребованных профессий предлагают торговым представителям. Медианный уровень оплаты труда для них составляет 40 тысяч гривен. Основными работодателями являются оптовые поставщики, производители продуктов питания, торговые сети и предприятия лёгкой промышленности.

Чуть меньше — 37 500 гривен — могут получать менеджеры по продажам и водители. Менеджерам по работе с клиентами предлагают в среднем 33 900 гривен, а электрикам — 32 500 гривен. Таким образом, самые высокие доходы среди массовых профессий сейчас сосредоточены в сфере продаж, логистики и технических специальностей.

Кому проще всего найти работу без опыта

Дефицит кадров заставляет работодателей смягчать требования к кандидатам. Для многих популярных профессий предыдущий опыт уже не является ключевым условием трудоустройства. Например , в девяти из десяти вакансий охранника работодатели готовы принимать новичков. Медианная зарплата на этой должности составляет 20 тысяч гривен.

Без опыта также часто ищут уборщиков, разнорабочих, грузчиков и продавцов-консультантов. Примерно в 80% соответствующих вакансий компании готовы самостоятельно обучать сотрудников.

Три из пяти вакансий фармацевтов и официантов также могут быть доступны кандидатам без предыдущего опыта работы. Среди поваров, бариста и медицинских сестер таких предложений — примерно половина.

Какие зарплаты предлагают в сфере услуг

Администраторам в среднем предлагают 25 тысяч гривен. Чаще всего таких сотрудников ищут заведения общественного питания, салоны красоты, фитнес-центры, медицинские учреждения и образовательные заведения. Бариста и бармены могут получать около 24 тысяч гривен, а официанты – 28 тысяч гривен.

Самый низкий уровень зарплаты среди двадцати самых востребованных профессий зафиксирован у уборщиков — 16 500 гривен. В то же время конкуренция за такие вакансии остается очень низкой. Медицинским сестрам предлагают в среднем 21 тысячу гривен, провизорам – 25 500 гривен, а разнорабочим – 27 500 гривен.

Электрики остаются одними из самых востребованных специалистов

Технические специальности также демонстрируют острую нехватку работников. В частности, конкуренция среди кандидатов на вакансии электриков остается очень низкой. Медианная зарплата составляет 32 500 гривен. Специалистов ищут энергетические и строительные компании, машиностроительные предприятия, пищевые производства и Силы обороны.

Работодателям нужны навыки электромонтажа, ремонта и обслуживания электрического оборудования, а также работы с технической документацией. При этом в четырёх из десяти вакансий компании готовы рассматривать кандидатов без опыта.

Работать удаленно становится сложнее

Анализ самых популярных профессий показывает, что большинство из них предполагают физическое присутствие работника на рабочем месте. Для продавцов, водителей, кладовщиков, поваров, кассиров, грузчиков, электриков и работников сферы обслуживания удаленная работа фактически невозможна.

Даже среди менеджеров по продажам и специалистов по работе с клиентами лишь примерно каждая пятая вакансия предполагает удаленный формат. Для офис-менеджеров удаленная работа предлагается примерно в одном из десяти предложений, а для бухгалтеров — лишь около 5%.

Нехватка кадров остается одной из ключевых проблем украинских компаний. Почти 70% предприятий называют нехватку персонала серьезным препятствием для ведения бизнеса.

Работодатели ищут не только представителей самых популярных профессий. На рынке также ощущается нехватка швей, трактористов, учителей и других специалистов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине по запросу работодателей женщин обучают профессиям, которые раньше принято было считать "мужскими". Уже более 1,5 тыс. украинок освоили такие профессии: станочница, водительница, электрогазосварщица, электромонтерша, мастер по диагностике и монтажу, машинистка, монтажница, оператор станков, аппаратов и котельных.

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