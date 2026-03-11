Зарплаты чиновников в Украине резко выросли: где можно получать более 80 тыс. грн

Зарплаты государственных служащих в Украине продолжают расти – в январе чиновникам платили в среднем 53,29 тыс. грн, что на 4 тыс. грн больше, чем в январе-2025. Самые большие зарплаты получали работники Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов. Аналитики отмечают, что рост зарплаты чиновников остается умеренным.

Самые высокие зарплаты чиновников в Украине

По сравнению с декабрем выплаты в госучреждениях заметно снизились – в конце года чиновники в среднем получали 81,83 тыс. грн."Средний уровень оплаты труда в январе традиционно демонстрирует сезонное уменьшение", – отметили в Минфине.

Но даже эта сумма почти втрое превышает среднюю зарплату в Украине. Согласно данным Государственной службы статистики, в январе-2026 она составляла 27 975 грн. А в десятку госучреждений, где платят больше всего, вошли:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – 84,6 тыс. грн.

– 84,6 тыс. грн. Антимонопольный комитет – 81,7 тыс. грн.

– 81,7 тыс. грн. Аппарат Верховной Рады – 74,6 тыс. грн.

– 74,6 тыс. грн. Счетная палата – 72,0 тыс. грн.

– 72,0 тыс. грн. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции – 71,6 тыс. грн.

– 71,6 тыс. грн. Министерство цифровой трансформации – 70,5 тыс. грн.

– 70,5 тыс. грн. Государственная таможенная служба – 68,0 тыс. грн.

– 68,0 тыс. грн. Государственное управление делами – 65,1 тыс. грн.

– 65,1 тыс. грн. Государственная аудиторская служба – 64,6 тыс. грн.

– 64,6 тыс. грн. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – 64,4 тыс. грн.

Следует отметить, что в прошлом году именно в НКРЭКУ стабильно получали самые высокие зарплаты. Средняя выплата по результатам 12 месяцев в этой структуре составила 98,76 тыс. грн.

Госучреждения с самыми низкими зарплатами

Впрочем, большие зарплаты получают далеко не во всех госучреждениях – в некоторых из них выплачивают втрое меньше, чем в НКРЭКУ. Таким образом, наименьшие средние зарплаты у сотрудников таких учреждений:

Национальная служба посредничества и примирения – 27,44 тыс. грн;

– 27,44 тыс. грн; Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей – 33,21 тыс. грн;

– 33,21 тыс. грн; Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками – 34,07 тыс. грн;

– 34,07 тыс. грн; Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра – 34,39 тыс. грн;

– 34,39 тыс. грн; Государственная инспекция энергетического надзора Украины – 34,5 тыс. грн.

Зарплаты чиновников: от чего зависят

Стоит отметить, что зарплаты чиновников в Украине рассчитывают с учетом ряда факторов. Главные составляющие дохода госслужащего:

должностной оклад;

надбавки за выслугу лет (2% за каждый отработанный год);

надбавки за ранг госслужащего;

премии.

Как уже сообщал OBOZ.UA, эксперты прогнозируют, что из-за дефицита кадров и сезонного оживления экономики в марте средняя зарплата в Украине может вырасти, по сравнению с февралем, на 0,5-1,5%, или примерно на 150-450 грн. В то же время разрыв между отраслями сохранится, сейчас больше всего зарабатывают IT-специалисты, а бюджетная и культурная сферы остаются с самыми низкими доходами.

