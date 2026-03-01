Украинцам неожиданно перепишут зарплаты: кому следует ожидать повышения

В марте средняя зарплата в Украине может вырастет по сравнению с февралем на 0,5-1,5%, или примерно на 150-450 грн, из-за дефицита кадров и сезонного оживления экономики. При этом разрыв между отраслями сохранится, сейчас больше всего зарабатывают IT-специалисты, а бюджетная и культурная сферы остаются с самыми низкими доходами.

Такие мысли озвучили экономические эксперты Олег Пендзин и Андрей Забловский в комментарии медиа, анализируя текущие тенденции на рынке труда. По их оценкам, бизнес постепенно адаптируется к условиям военного времени, а дефицит кадров и сезонная активизация экономики заставляют работодателей пересматривать уровень оплаты труда.

Эксперты выделяют сразу несколько ключевых факторов, которые формируют восходящий тренд. Прежде всего это нехватка рабочей силы, особенно в рабочих и технических специальностях. Мобилизация и миграция сократили предложение кадров, тогда как спрос со стороны бизнеса остается стабильным или даже растет. Второй фактор – усиление конкуренции за квалифицированных работников, когда компании вынуждены повышать зарплаты, чтобы удержать персонал.

Важную роль играет и постепенная адаптация предприятий к реалиям войны, что позволяет осторожно увеличивать фонд оплаты труда. Отдельно эксперты отмечают весеннее оживление экономической активности, в частности в аграрном секторе, где традиционно растет спрос на рабочую силу.

Пендзин прогнозирует, что в марте средняя зарплата может вырасти примерно на 1,5% – это около 400-450 гривен. Он обращает внимание, что в государственном бюджете на 2026 год заложена средняя заработная плата на уровне 30 032 грн, однако этот показатель, вероятно, будет достигнут или даже превышен уже в первой половине года. По его словам, рынок труда все еще ощущает эффект январского повышения минимальной зарплаты, а сокращение количества специалистов в дефицитных профессиях подталкивает работодателей к более быстрому росту оплаты именно в этих сегментах.

Быстрее всего, по оценкам Пендзина, растут доходы строителей, водителей, инженеров, технологов и высококвалифицированных ІТ-специалистов. В то же время бюджетники вряд ли могут рассчитывать на существенное повышение, а офисным работникам, в частности в сфере продаж придется увеличивать доходы за счет собственных результатов и интенсификации работы.

Забловский настроен несколько сдержаннее. Он оценивает возможный рост средней зарплаты в марте на уровне 0,5-0,7%, что эквивалентно примерно 150-200 гривнам. По его словам, официальных данных за февраль еще нет, но расчетный уровень средней зарплаты составляет 28,8-28,9 тыс. грн. Март традиционно является месяцем оживления бизнес-активности, особенно в агросекторе, что и обеспечивает положительную динамику.

Забловский подчеркивает, что дисбаланс между отраслями только усиливается. Самые высокие зарплаты стабильно сохраняются в IT и телекоммуникациях – более 75 тыс. грн, тогда как самые низкие показатели фиксируют в сфере культуры и креативных индустрий – на уровне 17-18 тыс. грн. Поэтому общий рост средней зарплаты не означает равномерного повышения доходов для всех категорий работников.

