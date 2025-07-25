Зарплаты чиновников в разы превысили средние по Украине: где платят по 100 тыс. грн

Средняя зарплата украинских чиновников в центральных госорганах в июне-2025 составила 59,6 тыс. грн, увеличившись за год на 9,2%, а за месяц – на 1,29%. Показатель в 2,38 превышает средний уровень зарплат по Украине (25 тыс. грн, по данным кадровых порталов).

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Больше всего платят в НКРЭКУ (Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг). Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

В топ-10 госучреждений с самыми высокими зарплатами входят:

№№ Центральный орган государственной власти Средняя зарплата в июне-2025, грн 1. Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 100,3 тыс. 2. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) 96,3 тыс. 3. Антимонопольный комитет (АМКУ) 90,1 тыс. 4. Аппарат Верховной Рады 86,5 тыс. 5. Секретариат Кабинета министров 80,2 тыс. 6. Министерство цифровой трансформации 75,8 тыс. 7. Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 75 тыс. 8. Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка 73,6 тыс. 9. Госуправление делами (ГУС) 72,8 тыс. 10. Счетная палата 70,1 тыс.

Обратите внимание: среднемесячный размер заработной платы в этой статистике включает все выплаты в соответствии с нормами трудового законодательства:

устойчивая зарплата;

вариативная зарплата (премии);

гарантийные выплаты (например, оплата ежегодных отпусков);

компенсационные выплаты (например, матпомощь для решения социально-бытовых вопросов и т.п.).

Настолько "космические" зарплаты выплачивают не во всех госучреждениях. В июне, к примеру, "аутсайдерами" были:

Государственная таможенная служба со средней зарплатой 31,2 тыс. грн ;

со средней зарплатой ; Госагентство "ПлейСити" – 36,4 тыс. грн;

Государственная служба по делам детей – в среднем 37 тыс. грн.

Впрочем, даже эти относительно низкие чиновничьи зарплаты превышают уровень средних окладов по Украине.

Минимальной зарплаты в Украине не хватает на жизнь

Согласно Бюдюжетной декларации на 2026-2028 гг., в Украине "разморозят" социальные стандарты. В частности, повышение минимальной заработной платы запланировано следующим образом:

с 1 января 2026 года – до 8 688 грн (сейчас 8000 грн);

с 1 января 2027 года – 9 374 грн;

с 1 января 2028 года – 10 059 грн.

Запланировано и повышение должностного оклада работника и тарифного разряда Единой тарифной сетки:

с 1 января 2026 года – 3 470 грн;

с 1 января 2027 года – 3 744 грн;

с 1 января 2028 года – 4 018 грн.

Но даже в таком случае минимальная заработная плата все равно будет слишком низкой. Как объяснял OBOZ.UA, украинец, который работает полный рабочий день, не может находиться за чертой бедности.

Этой чертой можно считать уровень фактического прожиточного минимума (стоимость минимально необходимой корзины товаров и услуг). И уже сейчас этот уровень составляет более 11 тыс. грн.

Потому Федерация профсоюзов Украины требует установить минимальную заработную плату с 1 января 2026 года не ниже 50% от прогнозной среднемесячной заработной платы работников на конец 2025 года. В таком случае речь идет о минимальной заработной плате ориентировочно в 12 195 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным кадровых порталов, в первой половине 2025 года в Украине зарплаты на "простых" должностях превысили 25 тысяч гривен. Наибольший рост произошел в сфере торговли, строительства, логистики и среди работников без опыта.

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