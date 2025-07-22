Получают больше 25 тыс. грн зарплаты: кому в Украине стали платить больше

В первой половине 2025 года в Украине зарплаты на простых должностях – таких как кассир, грузчик или промоутер – превысили 25 тысяч гривен. Наибольший рост произошел в сфере торговли, строительства, логистики и среди работников без опыта.

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Об этом OBOZ.UA сообщили аналитики OLX Работа. По их данным, первые шесть месяцев 2025 года показали ощутимый рост заработных плат в ряде рабочих и непрофильных сфер.

Особенно это заметно на фоне кадрового дефицита, который охватывает строительство, торговлю, логистику и сферу обслуживания. По данным аналитиков, во многих городах Украины медианная зарплата на простых, но востребованных вакансиях превысила 25 тыс. грн в месяц.

Одним из самых неожиданных лидеров стали промоутеры в Киеве, работники, которые раздают листовки или расклеивают объявления. В июне 2025 года их почасовая оплата в среднем составляла 501 грн, что на 123% больше, чем в сутках. В месячном измерении такие ставки позволяют зарабатывать более 25 тысяч гривен. Сфера торговли также продемонстрировала существенный рост:

Львов: кассир – 25,5 тыс. грн (+34%), продавец – 24,9 тыс. грн (+16%);

кассир – 25,5 тыс. грн (+34%), продавец – 24,9 тыс. грн (+16%); Киев: кассир – 25,1 тыс. грн (+23%), продавец – 25,3 тыс. грн (+20%);

кассир – 25,1 тыс. грн (+23%), продавец – 25,3 тыс. грн (+20%); Житомир: продавец – 18,5 тыс. грн (+17%);

продавец – 18,5 тыс. грн (+17%); Одесса: кассир – 21,5 тыс. грн (+13%);

кассир – 21,5 тыс. грн (+13%); Винница: продавец – 16,4 тыс. грн (+12%).

Эти профессии остаются ключевыми в ежедневной экономике, поэтому работодатели повышают оплату, чтобы сохранить квалифицированных кадров. В строительном секторе зарплаты разнорабочих выросли во многих регионах:

Черкассы: 21,5 тыс. грн (+54%);

21,5 тыс. грн (+54%); Кропивницкий: 22 тыс. грн (+47%);

22 тыс. грн (+47%); Луцк: 24 тыс. грн (+37%);

24 тыс. грн (+37%); Полтава: 20,5 тыс. грн (+32%).

Работодатели испытывают давление из-за недостатка работников физического труда и это прямо влияет на размер зарплат. На фоне расширения логистических сервисов:

Киев: грузчик – 26 тыс. грн (+27%);

грузчик – 26 тыс. грн (+27%); Одесса: 22,5 тыс. грн (+22%);

22,5 тыс. грн (+22%); Винница: 18,9 тыс. грн (+26%).

В летний период спрос на сезонную работу вырос, что сказалось на зарплатах для начинающих. По регионам:

Днепр: +34% – 18,8 тыс. грн;

+34% – 18,8 тыс. грн; Одесса: +29% – 20 тыс. грн;

+29% – 20 тыс. грн; Киев: +19% – 25,3 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине не хватает около 40 тысяч водителей грузовиков, что приводит к простою третьей части транспортного парка. Работодатели готовы платить от 38 до 42,5 тысяч гривен, но без улучшения условий труда проблема будет только усугубляться.

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