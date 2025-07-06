Новые зарплаты, пенсии и два сценария, как долго продлится война: что стало известно из Бюджетной декларации Кабмина

Кабинет министров Украины в своей Бюджетной декларации на следующие три года предусмотрел два сценария развития событий. Базовый сценарий основывается на предположении, что прекращение огня состоится в 2026 году. Именно с учетом этого и был разработан документ, который станет основой для формирования Государственного бюджета Украины на 2026 год. Хотя бюджетная декларация рассчитана на три года, вполне вероятно, что ее положения следует рассматривать преимущественно в контексте следующего бюджетного года. К 2027 году ситуация может кардинально измениться.

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О том, что именно прописано в Бюджетной декларации правительства и на что стоит рассчитывать украинцам, читайте в материале OBOZ.UA.

Бюджет экономии: к чему готовиться украинцам

Украине необходимо быстро сокращать дефицит бюджета. Это предусмотрено в том числе и договоренностями с Международным валютным фондом. Следовательно, бюджетные расходы придется урезать в большинстве бюджетных сфер.

В приложениях к документу подробно описаны предельные показатели расходов и приведены некоторые конкретные цифры. Например, в следующем году планируется изготовить 76,5 тысячи государственных наград (для сравнения: в этом году – 87,1 тысячи). Также не планируется покупать новые автомобили для Автобазы Государственного управления делами, поэтому в ее распоряжении останется 191 автомобиль. В Офисе президента и Государственном управлении делами вместе будет работать 625 человек, как и в этом году.

Президент совершит 39 визитов за границу, что на 4 визита меньше, чем в этом году. Для сравнения: министр иностранных дел и его заместители в следующем году будут иметь 540 командировок. При этом численность прокуроров органов прокуратуры не уменьшится и составит 10 тысяч человек (в 2024 году было 8,8 тысячи).

Есть и приятные новости: средняя зарплата учителя должна увеличиться с 15 тысяч до 17 тысяч гривен. Возрастет и минимальная заработная плата, однако этот рост будет несущественным.

Повышение минимальной заработной платы и пенсии

Согласно Декларации, повышение минимальной заработной платы запланировано следующим образом:

с 1 января 2026 года – 8 688 грн;

– 8 688 грн; с 1 января 2027 года – 9 374 грн;

– 9 374 грн; с 1 января 2028 года – 10 059 грн.

А также повышение должностного оклада работника и тарифного разряда Единой тарифной сетки:

с 1 января 2026 года – 3 470 грн;

– 3 470 грн; с 1 января 2027 года – 3 744 грн;

– 3 744 грн; с 1 января 2028 года – 4 018 грн.

Однако, даже в таком случае минимальная заработная плата все равно была бы маленькой. Украинец, который работает полный рабочий день, не может находиться за чертой бедности. Этой чертой можно считать уровень фактического прожиточного минимума (это стоимость минимально необходимой корзины товаров и услуг). И уже сейчас фактический уровень прожиточного минимума составляет более 11 тысяч гривен (по состоянию на февраль 2025 года было 10,6 тысячи гривен).

Федерация профсоюзов Украины предоставила свои предложения в бюджет: они требуют установить минимальную заработную плату с 1 января 2026 года не ниже 50% от прогнозной среднемесячной заработной платы работников на конец 2025 года. Речь идет о минимальной заработной плате ориентировочно в 12 195 грн.

"Такая позиция, в частности, учитывает ускоренное движение Украины в ЕС и нормы Директивы (ЕС) 2022/2041 об адекватной минимальной заработной плате в Европейском Союзе; договоренности п. 2.6 Генерального соглашения; поддержку покупательной способности работника, стимулирование возвращения людей на украинский рынок труда, рост поступлений в бюджеты и Пенсионный фонд Украины", – отмечают профсоюзы. Однако пока это требование выглядит нереалистично.

Кроме минимальной заработной платы, в следующем году также должна вырасти и минимальная пенсия. Если в этом году украинцы на заслуженном отдыхе получают не менее 2361 грн, то уже в следующем году эта цифра вырастет до 2564 грн. Однако, как и в случае с индексацией минимальной заработной платы, этого недостаточно даже для обеспечения уровня физиологического выживания.

Налоговая политика и усиление контроля

Некоторые нормы Бюджетной декларации не касаются расходов и макроэкономических прогнозов. Так, в документе говорится о том, что в течение 2026-2028 годов будут внедряться меры по реформированию налоговой политики и налогового администрирования. В частности, речь идет о "расширении оснований для внесудебного доступа налоговых органов к информации об объемах средств, поступающих на банковские счета налогоплательщиков".

Фактически, речь идет о более жестком контроле доходов украинцев. А точнее о том, платят ли украинцы налоги со своих доходов.

Два сценария развития: Прогнозы и последствия

Как и обещал Минфин, в Бюджетной декларации представлены два прогноза: базовый и альтернативный. При этом базовый прогноз также трудно назвать оптимистичным. Он предполагает, что война продлится весь 2025 год, а в 2026 году ожидается "прекращение огня".

"В условиях прекращения огня в 2026 году для правительства Украины существует вызов о необходимости сохранения обороноспособности и военного потенциала для отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Украина предлагает международным партнерам из Коалиции желающих создать отдельный фонд для финансирования потребностей сил безопасности и обороны Украины", – говорится в Бюджетной декларации.

Альтернативный сценарий вообще не предусматривает конкретных обстоятельств (по крайней мере в документе они не описаны). "Наличие чрезвычайной неопределенности относительно дальнейшей реализации рисков безопасности требует предвидения отдельного раздела, который очертит круг вопросов, требующих быстрой реакции украинской власти, международных партнеров Украины и общества в условиях продолжения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", – вот так описан альтернативный сценарий.

Минэкономики рассчитало, что альтернативный сценарий приведет к замедлению темпов экономического роста в 2026 году до 2,4% (вместо 4,5% по базовому сценарию) с последующим более подавленным экономическим восстановлением в 2027 и 2028 годах в среднем ежегодно на уровне 4,6% (вместо 5-5,7%).

Если огонь не прекратится как минимум в следующем году, то:

цены в 2026 году вырастут на 9,9% (в базовом сценарии – 8,6%);

вырастут на 9,9% (в базовом сценарии – 8,6%); ВВП в гривне незначительно снизится.

В прогнозе не говорится о том, каким может быть курс доллара при таких условиях. "Номинальный объем валового внутреннего продукта в 2026 году по альтернативному сценарию прогнозируется несколько ниже, чем по базовому сценарию (10 309,3 млрд гривен), тогда как в 2027 и 2028 годах, наоборот, незначительно выше (11 954,8 млрд гривен и 13 560,9 млрд гривен соответственно) из-за влияния высокого ценового фактора", – говорится в описании к альтернативному сценарию.

В целом, бюджет Украины на 2026 год, вероятно, станет бюджетом значительной экономии. В условиях полномасштабной войны почти все собственные доходы идут на оборону, тогда как другие бюджетные расходы приходится обеспечивать за счет международных партнеров.

Кабинет министров в Бюджетной декларации на следующие три года предусмотрел два сценария развития событий. Базовый предполагает, что прекращение огня произойдет в 2026-м. Из расчета на это и считали документ, на основе которого сформируют Бюджет страны на 2026-й. И хотя бюджетная декларация рассчитана на три года, вероятно, с ней стоит считаться только в контексте следующего бюджета. К 2027-му все снова может кардинально измениться.

О том, что прописано в Бюджетной декларации правительства и на что стоит рассчитывать, читайте в материале OBOZ.UA.

Бюджет экономии: к чему готовиться украинцам

Украина должна быстро сокращать дефицит бюджета. Это предусмотрено, в частности, и договоренностями с МВФ. Бюджетные расходы придется сокращать в большинстве бюджетных сфер.

В приложениях к документу описаны предельные показатели расходов и некоторые цифры. Например, в следующем году планируют изготовить 76,5 тыс. государственных наград (в этом году – 87,1 тыс.), не планируют покупать новые авто для Автобазы Государственного управления делами (останется 191 машина), в Офисе президента и ГУД вместе будут работать 625 человек (как и в этом году).

Президент сделает 39 визитов за границу, что на 4 меньше, чем в этом году. Для сравнения, министр иностранных дел и его заместители в следующем году будут иметь 540 командировок. Численность прокуроров органов прокуратуры не уменьшится (10 тыс., в 2024-м было 8,8 тыс.).

Хорошая новость – средняя зарплата учителя должна увеличиться с 15 тыс. до 17 тыс. грн. Возрастет и минимальная зарплаты, однако, этот рост будет несущественным.

Рост минимальной заработной платы:

с 1 января 2026-го – 8 688 грн;

с 1 января 2027-го – 9 374 грн;

с 1 января 2028-го – 10 059 грн;

должностного оклада работника и тарифного разряда Единой тарифной сетки:

с 1 января 2026-го – 3 470 грн;

с 1 января 2027-го – 3 744 грн;

с 1 января 2028-го – 4 018 грн.

Но и в таком случае минималка все равно была бы маловата. Украинец, который работает полный рабочий день, не может находиться за чертой бедности. Этой чертой можно считать уровень фактического прожиточного минимума (это стоимость минимально необходимой корзины товаров и услуг). И уже сейчас фактический уровень прожиточного минимума составляет более 11 тыс. грн (по состоянию на февраль 2025-го было 10,6 тыс. грн).

Федерация профсоюзов предоставила свои предложения в бюджет: они требуют установить минимальную заработную плату с 1 января 2026 года не ниже 50% от прогнозной среднемесячной заработной платы работников на конец 2025 года. Речь идет о минималке ориентировочно в 12 195 грн.

"Такая позиция, в частности, учитывает ускоренное движение Украины в ЕС и нормы Директивы (ЕС) 2022/2041 об адекватной минимальной заработной плате в Европейском Союзе; договоренности п. 2.6 Генерального соглашения; поддержку покупательной способности работника, стимулирование возвращения людей на украинский рынок труда, рост поступлений в бюджеты и Пенсионный фонд Украины", – отмечают профсоюзы. Однако пока это требование выглядит нереалистично.

Кроме минималки, в следующем году также должна вырасти и минимальная пенсия. Если в этом году украинцы на заслуженном отдыхе получают не менее 2361 грн, то уже в следующем году эта цифра вырастет до 2564 грн. Как и в случае с индексацией минималки, этого недостаточно даже чтобы обеспечить уровень физиологического выживания.

Некоторые нормы Бюджетной декларации не касаются расходов и макроэкономических прогнозов. Так, в документе говорится о том, что в течение 2026-2028 годов будут внедряться меры по реформированию налоговой политики и налогового администрирования. В частности, речь идет о "расширении оснований для внесудебного доступа налоговых органов к информации об объемах средств, поступающих на банковские счета налогоплательщиков".

Фактически речь идет о более жестком контроле доходов украинцев. А точнее речь идет о том, платят ли украинцы налоги со своих доходов.

Два сценария: какие изменения предусмотрели

Как и обещал Минфин, в Бюджетной декларации говорится о двух прогнозах: базовом и альтернативном. При этом базовый прогноз также трудно назвать оптимистичным. Он предполагает, что война продлится весь 2025-й, а в 2026-м ожидается "прекращение огня".

"В условиях прекращения огня в 2026 году для Правительства Украины существует вызов о необходимости сохранения обороноспособности и военного потенциала для отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Украина предлагает международным партнерам из Коалиции желающих создать отдельный фонд для финансирования потребностей сил безопасности и обороны Украины", – говорится в Бюджетной декларации.

Альтернативный сценарий вообще не предусматривает конкретных обстоятельств (по меньшей мере в документе они не описаны). "Наличие чрезвычайной неопределенности относительно дальнейшей реализации рисков безопасности требует предвидения отдельного раздела, который очертит круг вопросов, требующих быстрой реакции украинской власти, международных партнеров Украины и общества в условиях продолжения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", – вот так описан альтернативный сценарий.

Минэкономики рассчитало, что альтернативный сценарий приведет к замедлению темпов экономического роста в 2026 году до 2,4% (вместо 4,5%) с последующим более подавленным экономическим восстановлением в 2027 и 2028 годах в среднем ежегодно на уровне 4,6% (вместо 5-5,7%).

Если огонь не прекратится как минимум в следующем году, то:

цены в 2026-м вырастут на 9,9% (в базовом сценарии – 8,6%)

незначительно снизится ВВП в гривне.

В прогнозе не говорится о том, каким может быть курс доллара при таких условиях. "Номинальный объем валового внутреннего продукта в 2026 году по альтернативному сценарию прогнозируется несколько ниже, чем по базовому сценарию (10 309,3 млрд гривен), тогда как в 2027 и 2028 годах, наоборот, незначительно выше (11 954,8 млрд гривен и 13 560,9 млрд гривен соответственно) из-за влияния высокого ценового фактора", – говорится в описании к альтернативному сценарию.

В целом бюджет Украины на 2026 год, вероятно, станет бюджетом значительной экономии. В условиях полномасштабной войны почти все собственные доходы идут на оборону, тогда как другие бюджетные расходы приходится обеспечивать за счет международных партнеров.