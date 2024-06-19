Замглавы ГБР живет в элитной киевской квартире почти за 1 млн долларов, хотя официально не имеет жилья в городе – Hromadske

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Удовиченко живет в апартаментах стоимостью около 900 тыс. долларов в одном из самых элитных ЖК Киева – Regent Hill. Тем не менее, в декларации чиновника упоминания об этой недвижимости отсутствуют, а записано оно на близкую родственницу сожительницы Удовиченко Кристины Копач.

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Об этом говорится в расследовании Hromadske. Отмечается, что этой родственницей является Ирина Копач, которая:

скорее всего, приходится тетей Кристине Копач;

является специалистом по косметологии в Одессе.

"В октябре 2022 года, в разгар полномасштабного вторжения, косметолог из Одессы вдруг покупает трехкомнатную квартиру на 125 квадратных метров в одном из самых элитных ЖК столицы. Сейчас такая квартира стоит от 37 млн грн – то есть от 900 тыс. долларов. Но поскольку это элитная недвижимость и цены на нее достаточно стабильны и привязаны к доллару, то и в 2022 году ее цена составляла от 900 тыс. долларов", – говорится в материале.

В то же время, отмечается, Ирине Копач удалось купить квартиру за 1,9 млн грн – "именно такая сумма указана в договоре купли-продажи недвижимости". То есть, всего за 50 тыс. долларов по тогдашнему курсу, что, отмечается, намного меньше реальной рыночной цены.

Более того, отмечается, в апреле 2024 года на Ирину Копач был оформлен еще и отдельный паркинг в этом же ЖК. Его стоимость составила 100 тыс. грн.

Квартиру купили у семьи экс-нардепа

Сам же ЖК Regent Hill, отмечается, начали строить в 2013 году. При этом, подчеркивается, тогдашний начальник главного управления архитектуры КГГА Сергей Целовальник "называл это строительство незаконным, но застройщика называть побоялся".

"И не удивительно, ведь ЖК возводила семья тогдашнего народного депутата от "Батькивщины" Александра Дубового. В 2014 году журналисты связывали Дубового с хищениями на закупках для "Укроборонпрома", а через три года, в 2017-м, Дубовой выходил из администрации президента с тогдашним председателем оборонного комитета Верховной Рады Сергеем Пашинским. Мужчин, по данным наших источников, связывает многолетняя дружба и партнерство. Эти кейсы после создания ДБР могли и должны расследоваться сотрудниками бюро, но таких дел там нет", – говорится в материале Hromadske.

В то же время, отмечается, конкретным же инвестором строительства ЖК Regent Hill была жена Дубового – Светлана. При этом квартиру, "где ныне проживает полковник ГБР Александр Удовиченко с семьей", в 2018 году она передала практически себе же.

"Вернее, ООО "Гранд Рент", основательницей которого она стала. Именно у этой компании в октябре 2022 года косметолог из Одессы Ирина Копач покупает квартиру в Regent Hill по заниженной в 18 раз стоимости. ... Со стороны это выглядит "подарком" Дубовых Удовиченко. В лучшем для Удовиченко случае это можно охарактеризовать как сокрытие крупных налогов путем снижения реальной стоимости имущества", – рассказали аналитики.

Не одна элитная квартира

В то же время, отмечается, официально за более чем 5 лет карьеры на топовых должностях в ГБР Удовиченко не только не покупал недвижимость в ЖК Regent Hill, но и вообще не приобрел никакого жилья в столице. Ведь согласно его последней декларации, он просто снимает квартиру в Голосеевском районе Киева в элитнрм ЖК Park Avenue VIP.

Тем не менее, с ним связывают квартиру на 100 "квадратов" в элитном ЖК Greenville. Которая оформлена на все ту же Ирину Копач. "Купила" же она ее, отмечается, "в июле 2021 года, когда Александр Удовиченко возглавил Главное следственное управление ГБР".

"Фактически семья Удовиченко купила жилье за ​​6 млн 335 тыс. грн напрямую у застройщика. Сейчас квартиры такого метража в ЖК Greenville продают за 9 млн грн. Тогда же, в 2021 году, у тети любимой Александра Удовиченко появился новый Mersedes Benz за почти 4 млн грн", – рассказали аналитики.

Зарплата Удовиченко – 150 тыс. грн

В то же время, подчеркнули они, в настоящее время месячная зарплата Александра Удовиченко в ГБР составляет 150 тыс. грн. И ее, "конечно же, не хватило бы на покупку элитных квартир и аренду одной сверху".

При этом, констатируется, он не стал разговаривать с журналистами по поводу этой недвижимости. Как и Кристина и Ирина Копач.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинский бизнесмен Виктор Полищук, являющийся собственником одного из крупнейших продавцов бытовой техники и электроники "Эльдорадо", а также ТРЦ Gulliver в Киеве, фактически замуровал своих соседей по коттеджному городку, в котором проживает, – поставил бетонный забор на тротуаре перед их домом, чем, в частности, перекрыл выезд из гаража. Сам же тротуар купила его жена еще за несколько лет до конфликта.

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