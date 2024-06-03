Собственник "Эльдорадо" и "Гулливера" Полищук "отрезал" украинцам воду с электроэнергией и замуровал дом – BIHUS Info

Украинский бизнесмен Виктор Полищук, являющийся собственником одного из крупнейших продавцов бытовой техники и электроники "Эльдорадо", а также ТРЦ Gulliver в Киеве, фактически замуровал своих соседей по коттеджному городку, в котором проживает – поставил бетонный забор на тротуаре перед их домом, чем, в частности, перекрыл выезд из гаража. Сам же тротуар купила его жена еще за несколько лет до конфликта.

Об этом сообщает BIHUS Info. Отмечается: также Полищук является руководителем кооператива "Явир", обслуживающего коттеджный городок.

При этом подчеркивается: Полищук фактически развязал против соседей – семьи Синиц – настоящую войну. В частности, "отрезал" им воду и электроэнергию.

"На видео, снятом Валентиной Синицей, Полищук дает указания рабочим, которые ставят бетонный забор вдоль частного дома ее семьи. Семья Валентины рассорилась с миллионером Полищуком - и осталась без воды, света, а теперь и почти без доступа к дому", – говорится в расследовании.

При этом его авторы оговариваются: что стало причиной конфликта между до того близкими семьями, неизвестно. "Вероятно, виноваты обе стороны. Однако в этой истории это не столь важно, поскольку в цивилизованном мире конфликты решают не так", – подчеркнули они.

Миллионер поставил стену перед гаражом соседей и оттягивал тракторами машины

По словам Синицы, началось все с того, что люди Полищука поставили бетонные блоки перед ее гаражом. Сейчас же перед гаражом стоит стена, полностью блокирующая выезд из него.

"Потом вытягивали за пределы кооператива машины трактором", – говорится в расследовании. В котором показано видео из камер наблюдения, которые засняли, как в процессе этого неопознанные люди бьют человека, пытающего защитить машину.

При этом, подчеркивает Синица, никто никому ничего не объясняет. "Потом воду отключали, потом свет", – рассказывает она.

Кроме того, отмечается в расследовании, в гараже Синиц неизвестные подожгли генератор. Это произошло уже после того, как сам гараж заградили бетонными блоками.

Дом замуровали

После инцидентов с оттягиванием машин и отключением коммуникаций, отмечается, Полищуки поставили перед домом Синиц бетонное ограждение. С помощью которого, по сути, дом замуровали, оставив лишь небольшой проход.

При этом забор поставили на тротуаре. Который за несколько лет до конфликта приватизировала жена Полищука.

"Этот тротуар, оказывается, не земля общего пользования. А частная собственность", – отметили расследователи. Подчеркнув: сам Полищук не ответил ни на звонки, ни на сообщения с вопросом о том, как и для чего его жена приватизировала тротуар. А она сама во время соответствующего телефонного разговора отказалась отвечать на этот вопрос, сославшись на то, что конкретно в то время ей было неудобно разговаривать.

Вместе с тем, в ответе кооператива указано, что забор на тротуаре жена Полищука установила "из-за самовольного захвата ее куска земли Синицами".

"По данным кооператива, представитель Синицы захватил кусок (земли. – Ред.) и угрожал оружием. О чем подано заявление в полицию. Синицы говорят: инцидент преувеличен. Говорят, (в тот день. – Ред.) возвращались с прогулки домой, на встречу шли охранники с какой-то бумажкой. Что угодно брать отказались и прошли мимо. Оружия (на видео с камер наблюдения. – Ред.) не видно – хотя качество видео не очень", – отметили расследователи.

Метод влияния на жителей городка

В то же время они предполагают, что на самом деле такими действиями Полищуки хотят фактически установить власть над городком – и с помощью купленных земельных участков навязывать его жителям свою волю. Ведь жена Полищука "купила куски земли не только около дома Синицы, но и вокруг домов других соседей".

"Это может быть неким рычагов влияние на членов кооператива. Чтобы были лояльными и послушными касаемо решений, принимаемых его главой", – говорится в расследовании.

При этом подчеркивается: документов о решении кооператива продать тротуар найти не удалось. А в самом кооперативе его не предоставили.

"Вместо этого в нашем распоряжении есть несколько решений кооператива – правда, ни одно из них не касалось продажи земли. Подписаны эти решения сборов лишь двумя людьми: Полищуком и его женой", – заострили расследователи.

В то же время они отметили: в начале 2024 года Полищук и его окружение создали еще один кооператив – "Солнечный 7". Который зарегистрировали на территории уже существующего "Явора".

"И теперь на него начали по договорам аренды перебрасывать участки, который приватизировала жена Полищука", – резюмировали расследователи.

Решения кооператива нет?

В то же время, подчеркивается: поскольку деятельность кооператива регулируется уставом, в нем могут быть предусмотрены условия исключения из него его членов. Чтобы это сделать, нужно, чтобы соответствующее решение поддержали более 75% членов кооператива.

"Однако было ли такое решение, сами Синицы не знают. Как не знают и в Дмитровской терробщине, где расположен кооператив. А в кооперативе Полищука на вопрос о его членах сообщили, что не могут предоставить информацию о них – поскольку не имеют разрешения на разглашение", – констатировали авторы расследования.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее компании владельца ТРЦ "Гулливер" и "Эльдорадо" Виктора Полищука перестали обслуживать кредиты перед госбанками. Сам бизнесмен оправдывал остановку платежей существенными потерями бизнеса.

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