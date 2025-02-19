За "вознаграждение" помогали мужчинам выезжать из Украины: разоблачена банда из судей и адвокатов

Сотрудники судебной системы в Одесской области способствовали незаконному выезду за границу и получению отсрочки от мобилизации военнообязанных мужчин. Число принятых таким образом решений превысило 1000.

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Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, мужчины избегали мобилизации и уезжали по поддельным решениям о самостоятельном воспитании ребенка по надуманным обстоятельствам. Причем такие решения массово штамповались судейско-адвокатской бандой – стоимость одного стоила 3500 долларов. В общей сложности детективы установили 1040 таких решений.

Клиентов злоумышленники искали с помощью рекламы в соцсетях, а для конспирации создали бэк-офис суда в адвокатском бюро. В результате были объявлены подозрения по статьям 368, 369, 332, 114-1 и 376-1:

организатору преступления – председателю суда;

действующему судье – бывшему председателю суда;

судье;

адвокату;

заместителю руководителя аппарата;

трем помощникам судьи;

консультанту суда;

помощнику адвоката;

физическому лицу (посреднику).

Еще трое судей получили дисциплинарное взыскание посредством представления об их увольнении. Отмечается, что совместная операция САП и Национального антикоррупционного бюро продолжалась больше года.

"В январе 2024 года НАБУ провело мероприятие, по результату которого задокументирована передача одному из судей неправомерной выгоды за обещание принять нужное решение. После этого участники организованной группы продолжили свою преступную деятельность. В дальнейшем, летом и осенью 2024 года, задокументированы новые преступления участников схемы и сообщено о подозрении еще 9 лицам. В феврале 2025 года НАБУ и САП собрано достаточно доказательств для квалификации действий участников схемы в составе организованной группы, по результатам которых сообщено о новых подозрениях", – отметили в САП.

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