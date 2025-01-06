Дело о взятке в $1 миллион: экссудию Плотницкого выпустили из-под стражи под залог

Экспредседатель Западного апелляционного хозяйственного суда Борис Плотницкий вышел из СИЗО под залог в 30,28 млн. грн. Остальные фигуранты дела о взятке в $1 миллион остаются под стражей, ожидая внесения залогов.

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Об этом сообщил журналист Олег Новиков. Как сообщает Высший антикоррупционный суд, на счет учреждения поступило 30,28 млн. грн., что позволило судье в отставке выйти на свободу. В то же время суд обязал его соблюдать следующие условия:

прибывать по первому требованию к следователю или суду;

не покидать пределы Львовской области без разрешения;

сообщать об изменении места жительства или работы;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и определенными лицами;

сдать все загранпаспорта;

носить электронный браслет.

Другие фигуранты дела, в частности, бывшие председатели Хозяйственного суда Львовской области Василий Артимович и Михаил Юркевич, остаются под стражей. Их меры предусматривают возможность внесения залогов в размере 12 млн грн, однако эти средства пока не были уплачены.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают Бориса Плотницкого в требовании неправомерной выгоды от представителя частной компании. Речь идет о взятке в размере $1 миллиона, которую экспредседатель суда якобы требовал за принятие нужного решения по судебному делу, а также за обещание предотвратить возможное убийство, которое, по его словам, готовили оппоненты предпринимателя.

Расследование этого дела длилось несколько месяцев. В декабре 2024 года НАБУ и САП провели обыски у Бориса Плотницкого, Василия Артимовича и Михаила Юркевича. После этого Высший совет правосудия дал согласие на задержание и арест судьи в отставке.

Борис Плотницкий возглавлял Западный апелляционный хозяйственный суд с 2018 года. До этого он занимал аналогичную должность в Донецкой области. В августе 2024 года Плотницкий подал в отставку по собственному желанию.

Подозрения по этому делу были объявлены не только Плотницкому, но и его предшественникам. В частности, действующий на тот момент глава Хозяйственного суда Львовской области Василий Артимович был уволен с должности в декабре 2024 года после вручения ему подозрения. Другой фигурант, Михаил Юркевич, возглавлявший суд с 2014 по 2018 годы, также стал подозреваемым по этому делу. В момент руководства Юркевича его заместителем был именно Артимович.

23 декабря 2024 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Михаила Юркевича в виде двух месяцев содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 12 млн грн. Обыски у Юркевича, Артимовича и Плотницкого прошли одновременно, а Высший совет правосудия предоставил разрешение на их арест. В отличие от Плотницкого, другие подозреваемые до сих пор остаются в следственном изоляторе, поскольку залог за них не внесен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал виновными в подстрекательстве к взяточничеству бывшего начальника отдела подготовки материалов по дисциплинарной ответственности Офиса генерального прокурора (ОГП) и его соучастника. Им приговорили к тюремному заключению сроком на 6,5 и 6 лет соответственно.

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