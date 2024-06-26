За украинскую 1 копейку заплатят больше 10 тысяч: как выглядит дорогая старая монета
Некоторые украинские монеты могут принести своим владельцам большие деньги. При этом номинал роли не играет – тысячи гривен можно получить даже за 1 копейку.
Так, за экземпляр 1992 года разновидности 1.35АА могут заплатить более 11 000 грн, сообщают специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Эту монету отличают:
- ступенчатая верхушка правого верхнего листа;
- маленькие ягоды.
А за 1 копейку 1992 года разновидности 1.11АЕ на специализированных аукционах могут заплатить от 4 000 до 14 000 грн. Узнать такую монету можно по:
- округлой верхушке правого верхнего листа;
- большим ягодам.
Ценятся и 1-копеечные монеты 1996 года. Так:
- разновидность 1БА с большими ягодами можно продать по цене от 1 300 грн до 2 000 грн;
- разновидность 1БВ с маленькими ягодами – от 2 500 грн до 3 000 грн.
"Копейка 1996 г. встречалась не только в наборах НБУ, иногда ее находили в обращении. Однако монеты из обращения дешевле, чем копейки из набора", – рассказывают нумизматы.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут заработать хорошие деньги, продав коллекционерам старые 5 копеек. Впрочем, те ценят не все такие монеты – лишь определенные разновидности. И именно за них готовы будут заплатить тысячи гривен.
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