Старые 5 копеек можно продать за большие деньги: как выглядит дорогая украинская монета

Украинцы могут заработать хорошие деньги, продав коллекционерам старые 5 копеек. Впрочем, те ценят не все такие монеты – лишь определенные разновидности. И именно за них готовы будут заплатить тысячи гривен.

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Так, монеты разновидности 1.1ААк 1992 года, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно продать за 4000-6000 грн. Отличить от других монет их можно по:

среднем зубе тризуба – с утолщением в верхней части;

единице в дате – она с хвостиком;

грозди №2 – в форме прямоугольного треугольника.

гурту с крупной насечкой.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на гурте. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – рассказывают специалисты.

Какие монеты также ценятся

Коллекционеры ценят и другие старые украинские монеты. К примеру, за 2 копейки 2003 года можно выручить от 1 800 до 5 000 грн. Нумизматы объясняют: такие монеты являются редкостными – их чеканили небольшим тиражом для годового набора НБУ.

"Однако набор так и не выпустили. А монеты, скорее всего, попали в обращение", – сообщают специалисты.

А за 1 копейку 1992 года разновидности 1.11АЕ на специализированных аукционах могут заплатить от 4 000 до 14 000 грн. Узнать такую монету можно по:

округлой верхушке правого верхнего листа;

большим ягодам.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, НБУ увеличил объем продажи монет через свой интернет-магазин – на 10%. Теперь там будет реализовываться 60% от общего объема нумизматической продукции.

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