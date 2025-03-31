За украинские 5 копеек заплатили больше 8 тысяч: как выглядит дорогая монета

Некоторые старые украинские 5 копеек могут принести своим владельцам большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей те ценятся коллекционерами, а потому они готовы платить за такие монеты крупные суммы. К примеру, на аукционе продали 5 копеек 1992 года за 8 024 грн.

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Прошли торги на площадке Violity. Согласно опубликованной информации, разновидность монеты – 1.1ААк. Что, собственно, и вызвало такой огромный интерес к ней, ведь эта разновидность – редкая.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на группе. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – объясняют эксперты ресурса "Монеты-ягодки".

Сама же монета, вероятно, находилась в обращении. Об этом свидетельствуют заметные на выложенных фото:

следы от ударов;

царапины.

При этом ее реставрация не проводилась. О чем рассказал сам автор объявления. "Реставрация: не проводится", – говорится в описании лота.

Распознать же ценные 5 копеек, по словам экспертов, можно по ряду признаков. В частности, у таких монет:

Средний зуб трезубца с утолщением в верхней части.

Единица даты с хвостиком.

Гроздь №2 в форме прямоугольного треугольника.

Гурт с крупной насечкой.

Как сообщал OBOZ.UA, ценятся и монеты в 25 копеек. К примеру, за экземпляр 1992 года разновидности 3ГАм можно получить до 20 000 грн.

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