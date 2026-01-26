За украинские 2 копейки заплатили больше 105 тысяч: как выглядит дорогая старая монета

Украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 2-копеечные монеты. Ведь из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что те готовы платить за них тысячи гривен. В частности, одну из таких монет на аукционе продали за 105 001 грн.

Видео дня

Прошли торги на площадке Violity. Согласно опубликованной информации, монета была выпущена в 1992 году. Что, собственно, и делает ее такой ценной.

Дело в том, объяснили эксперты ресурса "Монеты-ягодки", что 2 копейки 1992 года были пробными монетами. И, соответственно, не запускались в обращение.

"Первые украинские 2 копейки были алюминиевые. Их чеканили на Луганском станкостроительном заводе", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается:также были отчеканены заготовки из стали. Всего же, по словам специалистов, в качестве пробы было изготовлено всего 20-30 шт. таких копеек.

В связи с этим, отмечается, цена на такие монеты "стабильно высокая и может достигать 30 000 грн". При этом монеты из немагнитной стали ценятся выше, чем алюминиевые.

Что известно о монете за 105 тысяч

О самой же проданной на аукционе монете известно немного. В частности, что:

Ее штамп – АА.

Монета имеет дефекты – царапины и потертости.

Ее реставрация не проводилась.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако лишь те, которые были выпущенны в 2003-2007 годах. За счет этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!