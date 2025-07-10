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За украинские 2 копейки заплатили больше 105 тысяч: как выглядит дорогая монета

Роман Костюченко
Личные финансы
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За украинские 2 копейки заплатили больше 105 тысяч

Некоторые монеты могут принести украинцам большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся коллекционерами. К примеру, украинские 2 копейки на аукционе было продано за 105 001 грн.

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Прошли торги на площадке Violity. Согласно опубликованной информации, монета была выпущена в 1992 году. Что, собственно, и делает ее такой ценной.

Старые украинские 2 копейки на аукционе было продано за 105 001 грн

Как объяснили эксперты ресурса "Монеты-ягодки", 2 копейки 1992 года никогда не были в обороте. Следовательно, найти их практически нереально.

"2 копейки 1992 года – это пробная монета Украины, которая не была запущена в обращение. Первые украинские 2 копейки были алюминиевые", – рассказали специалисты.

Проданная более чем за 100 тысяч монета была выпущена в 1992 году, что и делает ее такой ценной

О самой же проданной монете известно немного. В частности, что:

  • Ее штамп – АА.
  • Монета имеет дефекты – царапины и потертости.
  • Ее реставрация не проводилась.
2 копейки 1992 года очень ценятся, потому что никогда не были в обороте

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, дизайн монет в 1 и 2 грн в ближайшее время менять не будут. Причем даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Однако полностью от этой идеи в НБУ также не отказались – ожидается, что в будущем к этому вопросу там все же вернутся.

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