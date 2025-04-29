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За такие украинские копейки заплатят тысячи: какие старые монеты можно дорого продать

Роман Костюченко
Личные финансы
1 минута
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За такие украинские копейки заплатят тысячи

Украинцы могут дорого продать некоторые монеты. Дело в том, что ввиду своих особенностей те высоко ценятся коллекционерами – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен.

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Так, за 1 грн 1992 года разновидности 1.1ААг могут заплатить, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", от 12 000 до 37 000 грн. Эту монету можно узнать по гладкому гурту без надписи.

"На монетах номиналом 1 гривна 1992 года не было надписей на группе, то есть группа гладкая. Все это потому, что изначально не существовало инструментов для нанесения оптовой надписи. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей", – отмечают специалисты.

За такую 1 гривню заплатят большие деньги

За 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк могут заплатить от 10 000 до 18 000 грн. Распознать дорогую монету среди остальных можно по:

  • тонкому среднему зубу трезуба;
  • замкнутым пятому и седьмому зернам третьего колоса.

При этом, подчеркивают нумизматы, часто редкую разновидность 2.21ВАк путают с обычной монетой 2.1ВАм или 2.1ВАк. При том, что последние две "ничего не стоят".

За 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк могут заплатить от 10 000 до 18 000 грн

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в мае Нацбанк намерен выпустить сразу две новые памятные монеты в 5 грн. Они будут посвящены представителям украинского духовно-культурного и литературно-художественного поколения 20-х и 30-х годов XX века – Расстрелянного возрождения – Николаю Хвылевому и Юлиану Шполу.

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