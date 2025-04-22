НБУ планирует выпустить две новые 5 грн в оригинальном дизайне: назван срок

В мае Нацбанк намерен выпустить сразу две новые памятные монеты в 5 грн. Они будут посвящены представителям украинского духовно-культурного и литературно-художественного поколения 20-х и 30-х годов XX века – Расстрелянного возрождения – Николаю Хвылевому и Юлиану Шполу.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: тираж обеих монет составит до 75 тыс. экземпляров.

В целом, о будущих монетах пока известно мало. В частности, что:

они будут отчеканены из нейзильбера (специальный сплав меди, никеля и цинка);

их диаметр будет равен 35 мм.

В целом же, отметим, памятные монеты – это специальные денежные знаки, которые обладают не только платежной, но и культурной, исторической и нумизматической ценностью. Их чеканят:

как из недрагоценных металлов – в частности, медно-никелевых;

так и из драгоценных металлов – серебра, золота.

При этом памятные монеты имеют высокий уровень художественного оформления и ограниченные тиражи. А также считаются объектами коллекционирования или инвестирования.

К примеру, накануне Пасхи НБУ выпустил ввел в оборот новую памятную монету в 10 грн. Она отчеканена из серебра, а также украшена эмалью и локальной позолотой. При этом форма монеты уникальна – вместо обычной круглой она яйцеобразна. Посвящена же монета писанкарству – традиционному украинскому искусству росписи пасхальных яиц символическими орнаментами.

На аверсе (лицевой стороне) монеты в центре композиции размещено стилизованное дерево жизни в форме дуба. Оно усеяно 12 писанками, на которых изображены древние знаки наших предков.

На реверсе (обратной стороне) изображена традиционная писанка Одесской области, известная как "Сорокопуть" или "Казачьи левады". Писанка украшена сложными орнаментами.

Как сообщал OBOZ.UA, также Национальный банк продает памятную монету в 5 грн – по 472 грн за штуку. Она посвящена уникальной технике плентанизма украинского художника Ивана Марчука и получила название "Плентанизм (Иван Марчук)". Каждый покупатель может приобрести не более 5 монет.

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