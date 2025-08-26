УкраїнськаУКР
За старые 25 копеек заплатят 20 тысяч: как выглядит дорогая украинская монета

За старые 25 копеек заплатят 20 тысяч

Украинцы могут выгодно продать некоторые монеты в 25 копеек. Дело в том, что ввиду своих особенностей те настолько высоко ценятся среди коллекционеров, что они готовы платить за них большие деньги.

К примеру, за монету 1992 года разновидности 3ГАм можно получить, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", до 20 000 грн. Распознать ее можно по:

  • толстому среднему зубу тризуба;
  • отсутствию черенков в гроздьях №4 и 8.
За такие 25 копеек заплатят большие деньги

В целом же, рассказали специалисты, к редким 25 копейкам относятся монеты первых выпусков. Они чеканились на Луганском станкостроительном заводе.

"Некоторые из них вообще не попали в обращение. Ведь считаются либо пробными, либо "незавершенными", – объяснили специалисты.

Вместе с тем, признали нумизматы, редкие 25 копеек 1992 встречают 1 раз на 30 тыс. монет, "а может, и реже". А вот найти в копилке не такие дорогие, но также ценные монеты, шансов гораздо больше. К таким, в частности, относятся копейки разновидностей:

  • 1.2ВАм – за такие могут заплатить 50-60 грн.
Такие 25 копеек ценят нумизматы
  • 2БАк – можно продать по 80-170 грн.
За такие старые копейки могут заплатить приличные деньги
  • 2ГАм – за них могут заплатить 500-700 грн, – и пр.
За такие 25 копеек могут заплатить 500-700 грн

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Нацбанк планирует выпустить в сентябре 2 новые монеты. Они будут посвящены Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, а также украинскому хоровому дирижеру, композитору, этнографу и писателю-мемуаристу Александру Кошицу. Номинал монет составит 10 и 2 грн соответственно.

