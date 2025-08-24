Нацбанк выпустит новые 2 и 10 грн: будут в оригинальном дизайне

Нацбанк планирует выпустить в сентябре 2 новые монеты. Они будут посвящены Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, а также украинский хоровом дирижеру, композитору, этнографу и писателю-мемуаристу Александру Кошицу. Номинал монет составит 10 и 2 грн соответственно.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили, что монеты получили названия:

"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям".

Тираж – 10 млн штук. В т. ч. до 534 тыс. штук в сувенирной продукции.

"150 лет со дня рождение Александра Кошица".

Тираж – до 50 тыс. штук.

В целом, о будущих монетах пока известно мало. В частности, что:

"150 лет со дня рождение Александра Кошица" войдет в серию "Выдающиеся личности Украины".

"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям" будет отчеканена из сплава на основе цинка из никелевым покровом.

"150 лет со дня рождение Александра Кошица" будет сделана из нейзильбера (специальный сплав меди, никеля и цинка).

Диаметр монеты "Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям" составит 23,5 мм.

Диаметр монеты "150 лет со дня рождение Александра Кошица" – 31 мм.

В целом же, отметим, памятные монеты – это не просто разновидность денег. Они объединяют в себе художественный замысел, историческую память и коллекционную ценность.

Выпуск таких монет осуществляется ограниченными сериями и в разных материалах: от недрагоценных сплавов, вроде медно-никелевых, до благородных металлов – золота и серебра. А благодаря высокому уровню исполнения они воспринимаются не как обычное средство расчета, а как объект для инвестиций и предмет коллекционирования.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк планирует выпустить в августе новую монету – на 2 грн. А кроме того, набор из трех серебряных монет – по 10 грн каждая.

