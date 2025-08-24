УкраїнськаУКР
русскийРУС

Нацбанк выпустит новые 2 и 10 грн: будут в оригинальном дизайне

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
729
НБУ планирует выпустить новые 2 и 10 грн

Нацбанк планирует выпустить в сентябре 2 новые монеты. Они будут посвящены Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, а также украинский хоровом дирижеру, композитору, этнографу и писателю-мемуаристу Александру Кошицу. Номинал монет составит 10 и 2 грн соответственно.

Видео дня

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили, что монеты получили названия:

  • "Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям".

Тираж – 10 млн штук. В т. ч. до 534 тыс. штук в сувенирной продукции.

  • "150 лет со дня рождение Александра Кошица".

Тираж – до 50 тыс. штук.

Нацбанк планирует выпустить в сентябре 2 новые монеты

В целом, о будущих монетах пока известно мало. В частности, что:

  • "150 лет со дня рождение Александра Кошица" войдет в серию "Выдающиеся личности Украины".
  • "Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям" будет отчеканена из сплава на основе цинка из никелевым покровом.
  • "150 лет со дня рождение Александра Кошица" будет сделана  из нейзильбера (специальный сплав меди, никеля и цинка).
  • Диаметр монеты "Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям" составит 23,5 мм.
  • Диаметр монеты "150 лет со дня рождение Александра Кошица" – 31 мм.
НБУ выпустит новые монеты на 2 и 10 грн

В целом же, отметим, памятные монеты – это не просто разновидность денег. Они объединяют в себе художественный замысел, историческую память и коллекционную ценность.

Выпуск таких монет осуществляется ограниченными сериями и в разных материалах: от недрагоценных сплавов, вроде медно-никелевых, до благородных металлов – золота и серебра. А благодаря высокому уровню исполнения они воспринимаются не как обычное средство расчета, а как объект для инвестиций и предмет коллекционирования.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк планирует выпустить в августе новую монету – на 2 грн. А кроме того, набор из трех серебряных монет – по 10 грн каждая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!