Нацбанк выпустит новые 2 и 10 грн: будут в оригинальном дизайне
Нацбанк планирует выпустить в сентябре 2 новые монеты. Они будут посвящены Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, а также украинский хоровом дирижеру, композитору, этнографу и писателю-мемуаристу Александру Кошицу. Номинал монет составит 10 и 2 грн соответственно.
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили, что монеты получили названия:
- "Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям".
Тираж – 10 млн штук. В т. ч. до 534 тыс. штук в сувенирной продукции.
- "150 лет со дня рождение Александра Кошица".
Тираж – до 50 тыс. штук.
В целом, о будущих монетах пока известно мало. В частности, что:
- "150 лет со дня рождение Александра Кошица" войдет в серию "Выдающиеся личности Украины".
- "Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям" будет отчеканена из сплава на основе цинка из никелевым покровом.
- "150 лет со дня рождение Александра Кошица" будет сделана из нейзильбера (специальный сплав меди, никеля и цинка).
- Диаметр монеты "Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям" составит 23,5 мм.
- Диаметр монеты "150 лет со дня рождение Александра Кошица" – 31 мм.
В целом же, отметим, памятные монеты – это не просто разновидность денег. Они объединяют в себе художественный замысел, историческую память и коллекционную ценность.
Выпуск таких монет осуществляется ограниченными сериями и в разных материалах: от недрагоценных сплавов, вроде медно-никелевых, до благородных металлов – золота и серебра. А благодаря высокому уровню исполнения они воспринимаются не как обычное средство расчета, а как объект для инвестиций и предмет коллекционирования.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк планирует выпустить в августе новую монету – на 2 грн. А кроме того, набор из трех серебряных монет – по 10 грн каждая.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!