За старые 25 копеек заплатят 20 тысяч: как выглядит дорогая украинская монета

Коллекционеры высоко ценят некоторые украинские монеты. Дело в том, что из-за своих особенностей они являются стали нумизматической редкостью. Речь идет, например, о монетах с ограниченным тиражом, ошибками чеканки и пр. Одними из таких являются старые 25 копеек – при чем разных годов выпуска.

Видео дня

К примеру, за монету 1992 года разновидности 3ГАм можно получить, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", до 20 000 грн. Распознать ее можно по:

толстому среднему зубу тризуба;

отсутствию черенков в гроздьях №4 и 8.

"Разновидность 3ГАм находили в обращении всего 4 раза. ... Обратите внимание, что цена монеты зависит не только от разновидности, но и от того, насколько хорошо монета сохранилась", – рассказали специалисты.

За 5000-7000 грн можно продать монету разновидности 5.1ДАг 1992 года. Ее отличают:

средний зуб тризуба – он округлый и толстый;

хвостик буквы Ї – снизу он касается буквы Н;

гроздь №2 – она в форме тупоугольного треугольника.

гурт – гладкий, без насечек.

"Неизвестно сколько осталось монет из первого тиража. Однако на аукционах разновидность 5.1 ДАг продают очень редко", – отметили нумизматы.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк планирует выпустить в августе новую памятную банкноту. В настоящее время известно, что ее номинал составит 100 грн, а тираж – 150 тыс. штук.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!