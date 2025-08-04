Нацбанк выпустит новые 100 грн: будут в оригинальном дизайне

Нацбанк планирует выпустить в августе новую памятную банкноту. В настоящее время известно, что ее номинал составит 100 грн, а тираж – 150 тыс. штук.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: в том числе будут отпечатаны 2 неразрезанных листа по 24 банкноты на одном листе.

Название же новой купюры не сообщается. Как и какие-либо другие подробности по ней.

"Памятная банкнота. Тематика разрабатывается", – говорится в сообщении НБУ.

Нацбанк хочет отменить 10 копеек

В то же время, в Украине могут исчезнуть монеты 10 копеек. Дело в том, что в Национальном банке рассматривают возможность прекращения их выпуска.

"Решение о постепенном изъятии монет номиналом 10 копеек позволит сократить расходы государства и участников наличного обращения на изготовление. А также обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет", – рассказали в регуляторе.

При этом подчеркивается: до принятия окончательного решения об их окончательном изъятии эти разменные монеты и дальше будут оставаться в обращении. В частности:

При наличии у покупателя монет номиналом 10 копеек он сможет и дальше ими рассчитываться.

А в случае наличия таких монет у продавца он сможет выдать покупателю остаток этого номинала.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, НБУ продает золотую памятную монету в 100 грн. Посвящена она одному из античных государств Северного Причерноморья – Боспорскому царству.

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