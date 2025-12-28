За старую гривню заплатили больше 65 тысяч: как выглядит дорогая украинская монета

Украинцы могут продать некоторые старые монеты за большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей такие монеты считаются очень ценными среди коллекционеров – настолько, что те готовы платить за них тысячи гривен. В частности, 1 грн 1992 года купили на аукционе за 65 506 грн.

Видео дня

Прошли торги на площадке Violity. По опубликованной информации, монета:

отчеканена из латуни;

имеет гладкий гурт.

При этом, согласно опубликованным фото монеты, на ней видны мелкие вмятины и другие следы времени. Однако, как уверяет автор объявления, реставрацию монеты он не проводил.

Разновидность монеты в объявлении не указана. Однако, по данным ресурса "Монеты-ягодки", за 1992 год с гладким гуртом была выпущена только 1 вариация 1 грн – 1.1ААг. Что, скорее всего, и вызвало огромный интерес к ней, ведь эта разновидность редкая, а во время торгов было сделано 52 ставки.

"На монетах номиналом 1 гривня 1992 года не было надписей на гурте, то есть группа гладкая. Все это потому, что изначально не существовало инструментов для нанесения оптовой надписи. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей", – рассказали специалисты.

Нацбанк выводит из обращения гривни

В то же время, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все: только выпущенные в 2003-2007 годах. За счет этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении.

Там отметили: в процессе вывода из оборота купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – образца 2014 года и последующих лет выпуска.

При этом подчеркивается: замена денег будет происходить постепенно – например, в процессе расчетов. Соответственно, украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некоторые старые 1-гривневые монеты стоят больших денег. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что те готовы платить за них тысячи гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!