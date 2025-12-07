Нацбанк выводит из обращения гривни: какие купюры подлежат изъятию

Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все: только выпущенные в 2003-2007 годах.За счет этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении.

Об этом рассказали в НБУ. Там отметили: в процессе вывода из оборота купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – образца 2014 года и последующих лет выпуска.

При этом подчеркивается: замена денег будет происходить постепенно – например, в процессе расчетов. Соответственно, украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", – объяснили в регуляторе.

В целом же, рассказали в Нацбанке, со временем будут изъяты и заменены все банкноты предыдущих лет на более современные и защищенные". Осуществляется это, как объясняют с целью:

Оптимизации наличного обращения.

Для повышения качества наличных в обращении.

Что НБУ сделает с монетами 1 и 2 грн

В то же время дизайн монет в 1 и 2 грн в ближайшее время менять не будут. Причем даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Однако полностью от этой идеи в НБУ также не отказались – ожидается, что в будущем к этому вопросу там все же вернутся.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью... Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

Он отметил: обсуждать смену дизайна монет 1 и 2 грн могут начать после стабилизации ситуации в стране. Соответственно, через определенное время украинцы, вероятнее всего, увидят новый дизайн:

Либо одной из монет в 1 и 2 грн.

Или же сразу обеих.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету – номиналом 5 грн. Ожидается, что она появится в декабре.

