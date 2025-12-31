За старую 1 копейку заплатят больше 10 тысяч: как выглядит ценная украинская монета

Коллекционеры готовы платить большие деньги за разнообразные монеты Украины – но только, обладающие определенными характеристиками, делающими их ценными. При этом номинал роли не играет – к примеру, за 1 копейку 1992 года разновидности 1.35АА можно получить более 11 000 грн.

Видео дня

Об этом сообщают специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Они отмечают, что эту монету отличают:

ступенчатая верхушка правого верхнего листа;

маленькие ягоды.

А за 1 копейку 1992 года разновидности 1.11АЕ на специализированных аукционах могут заплатить от 4 000 до 14 000 грн. Узнать такую монету можно по:

округлой верхушке правого верхнего листа;

большим ягодам.

Что будет с монетами 1 и 2 грн

В то же время, Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн в ближайшее время. При чем, даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен.

Как объяснили в самом регуляторе, ныне тот поставлен на паузу. Впрочем, в Нацбанке все же ожидают, что после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью... Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал ранее заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк выводит из оборота монеты – однако только выпущенные до 2003 года. За счет этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении и оптимизировать номинальный ряд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!