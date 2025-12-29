Украинцам рассказали, что будет с монетами 1 и 2 грн: к чему готовятся в НБУ

Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн в ближайшее время – даже несмотря на то что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Как объяснили в самом регуляторе, ныне тот поставлен на паузу. Впрочем, несмотря на это, в Нацбанке ожидают, что после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят.

Видео дня

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан, передает Центр экономической стратегии (ЦЭС). Он напомнил, что в 2021 году Нацбанк начал готовить изменение дизайна монет – поскольку украинцы жаловались на то, что они очень похожи.

С этой целью, по его словам, была сформирована соответствующая рабочая группа. А кроме того, стартовало обсуждение возможных изменений в дизайне – одной из этих монет или двух.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью...Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал заместитель главы НБУ.

Он подчеркнул: в будущем регулятор намерен вернуться к изменению дизайна монет. Однако, по его словам, это произойдет только после "стабилизации ситуации в стране".

Вместе с тем на большинстве старых украинских монет разбогатеть не удастся. Дело в том, что коллекционеры ценят только монеты из драгоценных металлов – например, серебра или золота, а также редкие экземпляры. В то же время обычные оборотные украинские монеты не являются сокровищем – из-за своей "простоты" и массовости.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это заблуждение. Часто присылают на оценку 25 копеек. А их тираж был 50 с чем-то миллионов штук. Это, грубо говоря, по одной монете на человека. И если зайти в группы оценки монет, то там действительно каждый первый их присылает", – рассказал OBOZ.UA нумизмат Виталий Ткач.

Он подчеркнул: 99,9% монет абсолютно обычные. А чтобы найти хоть сколь ценную, коллекционерам нужно перебрать целую гору копеек.

Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк выводит из оборота монеты – однако только выпущенные до 2003 года. За счет этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении и оптимизировать номинальный ряд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!