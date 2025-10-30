За старую 1 копейку заплатят больше 10 тысяч: как выглядит дорогая украинская монета

Украинцы могут заработать хорошие деньги даже на монетах небольшого номинала. К примеру, за 1 копейку 1992 года разновидности 1.35АА коллекционеры готовы платить более 11 000 грн.

Об этом сообщают специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Они отмечают, что эту монету отличают:

ступенчатая верхушка правого верхнего листа;

маленькие ягоды.

А за 1 копейку 1992 года разновидности 1.11АЕ на специализированных аукционах могут заплатить от 4 000 до 14 000 грн. Узнать такую монету можно по:

округлой верхушке правого верхнего листа;

большим ягодам.

В Украине отменят 10 копеек

В то же время в Национальном банке решили прекратить выпуск и вывести из оборота 10 копеек. Этот процесс стартовал 1 октября.

Сам же вывод монет будет происходить "естественным путем" – попадая в банки, они будут изыматься и передаваться регулятору для дальнейшего пересчета и утилизации. Соответственно, украинцам не нужно специально сдавать или обменивать эти монеты.

Причиной же, по которой Нацбанк решил прекратить выпуск и вывести из оборота 10 копеек, в регуляторе назвали "снижение спроса на них". Т. е. эти монеты стали намного реже использовать.

"Монеты номиналом 10 копеек перестали играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги", – констатировали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Длиться он будет с 15 сентября по 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.

