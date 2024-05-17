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За старые 50 копеек коллекционеры устроили драку: сколько заплатили на аукционе

Роман Костюченко
Личные финансы
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Старую украинскую монету дорого продали

Украинские 50 копеек 1992 года редкой разновидности продали на аукционе за 12 001 грн. При этом во время торгов монета подорожала более чем в 6 000 раз – первая ставка составила 2 грн.

Аукцион прошел на площадке Violity. Всего ставок было сделано 68.

Как рассказал автор объявления, разновидность проданной монеты – 4 ААм. Что, собственно, и привлекло к ней такое повышенное внимание коллекционеров – ведь эта разновидность очень редкая.

Украинские 50 копеек 1992 года редкой разновидности продали на аукционе за 12 001 грн

"Нумизматы называют такую монету "Англичанка", ведь ее чеканили английскими штемпелями. Разновидность 4ААм особенна тем, что у нее на аверсе выпуклый щит и вдавленный тризуб. На обычных же монетах щит выполнен тонкими линиями, а трезубец выпуклый", – рассказывают эксперты ресурса "Монеты-ягодки".

Возникла же эта ошибка, отмечают они, из-за того, что художники при разработке эскизов затемнили не только фон монеты, но и сам тризуб. После чего по этим эскизам в Великобритании был изготовлен инструмент для чеканки монет.

Во время торгов монета подорожала более чем в 6 000 раз

Выявлена же она была только когда работники Луганского станкостроительного завода получили готовые пуансоны (пресс-штемпели) для чеканки монет. "На заводе было принято решение изготовить этим инструментом пробную партию монет. Чтобы наладить станки для дальнейшего чеканки", – рассказали нумизматы.

Как сообщал OBOZ.UA, выгодно можно продать и 10 копеек. Так, от 10 000 грн до 18 000 грн на аукционах могут заплатить за монету 1992 года разновидности 2.21ВАк.

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