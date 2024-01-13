За какое действие любого клиента ПриватБанк заблокирует счет: что делать нельзя

Клиент ПриватБанка, проигнорировавший просьбу обновить персональные данные, потерял доступ к своему счету. Банк в одностороннем порядке принял решение расторгнуть договор. Банк должен обновлять данные и если клиент отказывается это делать, банк может расторгнуть контракт.

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"27 декабря в Приват24 появилось всплывающее сообщение, что нужно пройти актуализацию данных и кнопка "Напомнить позже". Сроков когда это нужно сделать, конечно, не было. Из-за действия актуализировать не удалось (произошла ошибка). Решил сходить в отделение из Нового года и пройти эту актуализацию. Но 1 января Приват поздравил с Новым Годом расторжением договора в одностороннем порядке без возможности обжаловать данное решение", – посетовал клиент в специализированном форуме Минфин.

В банке объяснили: расторгнуть договор они имели право. "При расторжении деловых отношений предоставляется возможность перевода остатков в другой банк. Для перечисления ваших средств на счетах, вам или вашему представителю необходимо обратиться в любое отделение банка", - отметили в банке.

Как проверяют украинцев

Каждый банк обязан знать своего клиента. При оформлении счета клиент заполняет анкету: указывает свое имущественное положение, размер зарплаты, дополнительные доходы и т. д. Затем действует риск-ориентированный подход. Обязательно должны проверять:

операции с превышением суммы 400 тыс. грн;

операции с участием публичных деятелей (депутатов всех уровней, чиновников);

физлиц-предпринимателей ("ФОП"), которые зарегистрированы за последние три месяца;

тех, кто часто делает переводы за границей, обменивает банкноты.

Однако заподозрить нарушения и заблокировать могут практически любой перевод. Если зарплата клиента, например, составляет 10 тыс. грн в месяц, а он ежедневно переводит (или получает) тысячи гривен, банк может посчитать такие операции сомнительными.

Ранее OBOZ.UA писал, что Днепровский суд Киева 29 сентября 2023 года принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иске клиент банка заявил, что нигде не подписывал условия использования кредитного лимита, поэтому считает, что ставка 3,5% незаконная.

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