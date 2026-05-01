За 25 копеек заплатят 20 тысяч: в каком году должна быть выпущена монета

Украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 25-копеечные монеты. Ведь из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что те готовы платить за них тысячи гривен. Например, стоимость 25 копеек 1992 года разновидности 3ГАм может достигать 20 000 грн.

Об этом рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Распознать же дорогие 25 копеек, по их словам, можно по:

толстому среднему зубу тризуба;

отсутствию черенков в гроздьях №4 и 8.

"Разновидность 3ГАм находили в обращении всего 4 раза. В последний раз монету продавали в июне 2019 года. Стартовая цена составляла 1 000 грн и по результатам торгов достигла 20 000 грн", – говорится в сообщении.

Нацбанк выпусил новые 5 грн

Тем временем, Нацбанк выпустил новую монету в 5 грн. Она посвящена зубру – животному, занесенному в Красную книгу. Там отметили:

монета получила название "Чернобыль. Возрождение. Зубр" ;

; она вошла в серию "Флора и фауна Украины";

тираж монеты составил 40 000 штук – в том числе 20 000 штук в сувенирном паковании.

На аверсе монеты (лицевой стороне) изображено символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы. В его центре – стилизованный международный знак "Радиационная угроза". Он окутан листьями. Вокруг знака изображены животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения.

На реверсе (обратной стороне) на фоне пейзажа изображен зубр. Он выполнен цветной печатью.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. В процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014 года и последующих лет выпуска.

