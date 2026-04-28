Нацбанк выпусил новые 5 грн: кто на них изображен

Нацбанк выпустил новую монету в 5 грн. Она посвящена зубру – животному, занесенному в Красную книгу.

Об этом сообщили в НБУ. Там отметили:

монета получила название "Чернобыль. Возрождение. Зубр" ;

; она вошла в серию "Флора и фауна Украины";

тираж монеты составил 40 000 штук – в том числе 20 000 штук в сувенирном паковании.

"Жизнь всегда находит себе дорогу, даже когда кажется, что восстановление невозможно... Когда-то исчезнувший из этих территорий из-за браконьерства зубр неожиданно вернулся. Впервые он был замечен в Чернобыльской зоне в 2012 году и после этого неоднократно фиксировался присутствие этого животного в разных частях зоны отчуждения... Наша монета как напоминание о силе жизни", – говорится в описании монеты.

Как выглядят новые 5 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) изображено символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы. В его центре – стилизованный международный знак "Радиационная угроза". Он окутан листьями. Вокруг знака изображены животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения.

На реверсе (обратной стороне) на фоне пейзажа изображен зубр. Он выполнен цветной печатью.

Купить же монеты можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. А также в банках-дистриб’юторах (о чем они сообщат отдельно):

Укргазбанк;

ПриватБанк;

Таскомбанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

"О начале продаж узнавайте на сайтах банков", – сообщили в НБУ.

