"Я не благотворительная организация, я Богородица!" В Украине появляется новая секта с 8-летней "богиней", ее мать выставляет ценники на "энергию"

Бывшая владелица какаоварни на Подоле 35-летняя Ганна Фесун последние три года на глазах у своего окружения превращается в "Богоматерь". Она перестала общаться с бывшим мужем, от нее отказались старые друзья и приятели, перестал поддерживать с ней связь брат. Фесун бросила успешный бизнес и стала зарабатывать на "энергии". Женщина назвала свою 8-летнюю дочь "Воплощенным Богом", себя – "Воплощенной Богородицей" и начала собирать деньги с участников "Круга Жизни".

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Еще несколько лет назад Фесун создавала "Коло Какао" в модном заведении на киевском Подоле. Она дружила с писателями, журналистами, дизайнерами, организовывала "вечеринки с душой". За ее трансформацией знакомые молча наблюдали годами. Психологическое здоровье и даже безопасность дочери Фесун не интересовали ни бывших приятелей и друзей, ни государственные службы.

Ситуация изменилась после того, как участница "Круга Жизни" Фесун якобы для спасения своего любимого немца начала брать деньги в долг у своих друзей. Публикация об этом в Facebook активно обсуждается уже несколько дней. OBOZ.UA пообщался с родственниками, приятелями "Богородицы" Ганны Фесун и выяснил, как женщина вместо какао стала продавать "энергию".

Как владелица какаоварни превратилась в "бога"

"Прежде чем винить кого-то в чем-то, сначала разберитесь в ситуации", – обратилась в эфире к своим подписчикам Ганна Фесун. В Facebook уже несколько дней распространяется информация о том, как "Богородица" Ганна Фесун" выставляет счета за лечение любимого литературной агентки, известной в профессиональных кругах. "Богородица" находится в Киеве, но передает особую энергию, которая якобы "поддерживает" жизнь мужчины в немецкой клинике.

OBOZ.UA сознательно не называет имя литературной агентки. В соцсети уже распространили несколько вариантов истории: по одной из них любимый мужчина женщины – немец, воевавший в иностранном легионе, получил тяжелое ранение и сейчас лечится в Германии. Другая версия – его якобы хотели отравить. Но отдельные знакомые агентки утверждают, что иностранец на самом деле не находится в больнице и никогда не воевал.

Но точно удалось выяснить – Фесун действительно называет себя "пречистой Богородицей", свою дочь – "Богом Богородицей Верой Семиной", а за свои "невозможные чудеса" (она заявляет, что исцеляет семьи и помогает рожать) выставляет счета.

"Я не благотворительная организация. Я Богородица!" – обратилась в эфире в Facebook 9 октября Фесун. За большую "честь быть принятой в круг" она выставляет индивидуальный счет. Учитывает и материальное положение человека, который к ней пришел, и то, сколько усилий нужно будет вложить, чтобы работать с ним.

Женщина в своих эфирах рассказывает: она может отказаться от денег, если ей не понравилось, как обратились к ней. Нужно это делать с уважением. "Вы обращаетесь к Божьей матери, спросите себя, достойно ли обращаетесь", – говорит Ганна Фесун.

"Мое имя – Ганна. Если вы обращаетесь ко мне Анна, то вы обращаетесь к женщине из прошлого. Мое имя – Ганна! Вы можете обращаться "Ганна". Это единственный вариант, который я позволяю из уважения к себе. "Госпожа Ганна", "Богородица Ганна" или просто "Ганна". Пожалуйста!" – обратилась Фесун в своем эфире к подписчикам.

OBOZ.UA несколько раз звонил Ганне Фесун для того, чтобы получить комментарий. Но "Богородица Ганна" на звонки не ответила. Нам удалось связаться и поговорить с ее братом Дмитрием, экс-мужем Михаилом, одноклассницей Мариной Хмарой, а также бывшим сотрудником "какаоварни" Фесун и тремя ее знакомыми, которые попросили не упоминать их имена в публикации.

Еще несколько лет назад Ганна вместе со своим братом Дмитрием владела несколькими "какаоварнями" на Подоле. Бизнес шел неплохо, это были модные места. До сих пор в сети можно найти фото, сделанные в заведении Фесун пиарщиками крупных банков, некоторыми киевскими издателями, журналистами.

"Там действительно было атмосферно, это было такое самое вайбовое заведение Подола", – вспоминает в разговоре с OBOZ.UA бывшая приятельница Фесун.

Журналисту OBOZ.UA удалось связаться с братом Ганны Дмитрием. Выслушав вопрос, он заявил, что давно не общался с сестрой, а на комментарии у него нет времени. Бывший сотрудник какаоварни, попросивший не называть своего имени, рассказывает: Ганна со своим братом занимались какао еще с 2015-го, и они создали успешный проект.

"Аня (Фесун. – Ред.) вложила душу в это заведение. Были какие-то дизайнеры, но все она стилизовала. Где-то с 2018-го как-то так случилось, что ее идеи становились все более странными и странными. Она создала "Круг Какао", писала записки, говорила о "Чуде", "Круге Любви". Вот я сейчас слушал ее трансляцию, она и четыре года назад все это говорила, но сейчас это "Круг" не "Какао", а "Круг Жизни", – рассказывает бывший сотрудник заведения Фесун. Какаоварня закрылась в 2020 году.

А уже с 2021-го Фесун начала создавать "Круг Жизни". Поначалу там было всего около 10 участников. Бывшая приятельница Фесун, которая в разговоре с OBOZ.UA попросила не называть в публикации своего имени, рассказывает: уже в 2021 году было понятно, что с Ганной происходят странные изменения.

"А в 2022-м она стала "Богородицей". У нее был очень широкий круг общения. Все между собой в частных сообщениях обменялись вопросами "а что там с Аней" и забыли о ней. А она дальше проводила круги, молилась. Я когда-то видела ее на Золотых воротах. Она смотрела на них, улыбалась. Я хотела подойти, а потом заметила, что она сама себе что-то шепчет. Сделала вид, что не заметила, и ушла. Вера, дочь ее, рядом бегала. Я знала, что маленькая Вера видит, что мама сходит с ума. Но не думала об этом. Всем ее друзьям, которые так любили ее какаоварню, – всем безразлично. Вот если бы она онкологией заболела, тогда бы такой кучей навалились и спасли бы ее. А если это психическая болезнь, значит, надо закрыть глаза", – жалуется уже бывшая приятельница Фесун.

Долги "Богородицы" и дочь, которая верит маме

Имущество Ганны (в документах – Анна Александровна) Фесун арестовано: она не вернула долг ПриватБанку, не оплатила аренду ООО "Медикас". В результате задолжала сотни тысяч гривен, а Золотоношский отдел государственной исполнительной службы зарегистрировал обременение всего ее имущества. В Золотоноше, где родилась и выросла Фесун, у нее остались отец и мать.

"Ее семья (отец и брат) против ее "увлечения", а вот мама полностью поддерживает", – рассказывает одноклассница Анны Фесун Марина Хмара. Будущая "Богородица" уехала на обучение в Киев сразу же после школы. А до этого дружила с Хмарой. "Совершенно нормальная девушка, отличница", – вспоминает о ней женщина. В небольшом городке Фесун помнили только соседи и одноклассники. Однако слухи о том, что у них родилась "мошенница-Богородица", быстро распространились. Хмара уверена: на самом деле это только способ заработать деньги.

"Она из шестой школы, лицо до сих пор ее помню. Она же на маму похожа. У нее такая мама – ну очень красивая женщина. И взгляд такой же. Только ямочки на лице, когда улыбается. Бедная женщина, ей сейчас очень стыдно должно быть", – рассказывает еще одна знакомая Фесун из Золотоноши.

Мы также дозвонились бывшему мужу Ганны и отцу ее дочери Михаилу. "Она очень-очень бывшая жена", – неохотно уточняет Михаил. Он утверждает, что уже длительный период не общается с Фесун и даже отписался от нее в соцсетях, чтобы не наблюдать за ее изменениями. Михаил отказался рассказывать, общается ли с ребенком и что ему известно о состоянии Ганны. Однако он отметил, что его дочка "находится в безопасности".

Безопасность дочери – едва ли не самый главный вопрос. Фесун называет дочь "Воплощенным Богом и Богородицей", она водит ее с собой на регулярные молитвы, девочка принимала участие во всех "Кругах Жизни", которые проводила мать. Кандидат психологических наук Владимир Мамко рассказывает: с теми, кто верит "Богородице", можно работать. При этом важно апеллировать не к логике, а к эмоциям. И профессиональные психотерапевты умеют это делать. Но ситуация с "Богоматерью" сложнее, здесь нужна психиатрическая помощь.

Отметим, дистанционно ставить медицинские диагнозы – некорректно. Следующие слова – только предположение. Ганна Фесун за последние несколько лет отдалилась от всех своих друзей, брата, бывшего мужа. Она окружила себя "кругом", который верит в ее "божественность", и значительно прогрессировала в своих убеждениях. Описанное поведение, скорее всего, может свидетельствовать о психическом расстройстве, говорит Владимир Мамко. Отметим, Владимир Мамко в своих предположениях опирался на описание журналиста OBOZ.UA, непосредственно Ганне диагноз он не ставил, а лишь указал, что описанное журналистом поведение напоминает действия психотика в компенсированном состоянии.

"Это психотический уровень расстройства. Даже профессиональные мошенники не выдержат длительную игру в "бога". Скорее всего, это психотик, сумасшедший в компенсированном состоянии. Часто при появлении сект их используют здоровые люди рядом", – говорит психолог. Он также напоминает: в Украине решение о принудительном психиатрическом лечении может принять только суд. Поэтому сейчас никто не имеет права направить Фесун на принудительное лечение.

Притом, чтобы обвинить ее в мошенничестве, должны быть пострадавшие. А те, кто дают ей деньги, до сих пор верит в ее "целебную энергию". Фесун не скрывает, что берет деньги.

"Я провожу очень много труда бесплатно. Человек может обратиться. И люди обращаются часто, когда стоит вопрос жизни и смерти... Я выставляю счета после того, как понимаю, какой труд будет проведен или уже проведен. Когда я могу, я дарю. Особенно первые года, когда мне позволяет мой ресурс и мое здоровье. Когда мое здоровье не позволяет этого делать, то я выставляю счета. Это необходимость для того, чтобы у меня был ресурс", – заявила она в своем эфире.

Фесун утверждает, что деньги – тоже энергия. Поэтому чем больше энергии она потратила, тем больше ей нужно заплатить. Иначе она будет болеть и страдать из-за "энергетического дисбаланса". Как удалось выяснить OBOZ.UA, одна из ее поклонниц для спасения своего рода и будущих детей в целом отдала Фесун уже более 150 тыс. грн. Большая часть этих денег – долги.

OBOZ.UA направил запрос в полицию с просьбой прокомментировать, не видят ли правоохранители в деятельности "Богородицы" признаков правонарушений. Отдельно на ситуацию стоит обратить внимание социальным службам. Если поклонники Фесун могут выбирать, участвовать ли в "Круге", то ее малолетняя дочка такого выбора не имеет.