"Я была готова сбежать": налоги в одной из крупнейших стран мира шокировали украинку

Переезд за границу и открытие собственного бизнеса часто сопровождаются серьезным налоговым шоком. Так, например, первая уплата налогов в Канаде может отпугнуть от переезда в эту страну – впрочем, если разобраться, в этом нет ничего страшного.

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Об этом сообщила украинская блогерша Анастасия (@an.muar), которая сейчас проживает в Канаде. По словам девушки, ее первая встреча с местной налоговой системой едва не закончилась очередной эмиграцией.

"Была готова сбежать"

Имея полностью онлайн-бизнес, после переезда Анастасия наняла для оформления первой налоговой отчетности профессиональных и довольно дорогих бухгалтеров. Однако результат оказался шокирующим.

"Я была готова бежать из Канады после первой уплаты налогов за свой бизнес. Я была просто в шоке, потому что мне начислили в разы больше, чем я ожидала, хотя это были профессионалы и довольно дорогие", – рассказывает Анастасия.

Она объяснила это тем, что бухгалтеры почти ничего не списали. Это привело к тому, что, по сравнению с Украиной, ей пришлось заплатить в разы больше.

"Я начала немного критиковать Канаду и уже строить план, куда ехать дальше, ведь бизнес у меня онлайн", – вспоминает те времена украинка.

Совет другим украинцам

Впрочем, впоследствии она поняла, что дело было не в стране, а в бухгалтере. Анастасия уверена, что ей попался бухгалтер, который не был заинтересован в том, чтобы как-то ей помочь. Поэтому она спросила в соцсетях контакты других хороших специалистов и выбрала другую бухгалтера, после расчетов которой блогерше пришлось заплатить минимум.

"Поэтому, если вы оказались в похожей ситуации, не спешите кричать, что в Канаде безумные налоги. Просто найдите хорошего специалиста, и счастье будет с вами на долгие годы", – советует Анастасия.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцам, въехавшим в Канаду по программе защиты от войны, упростили процедуру продления пребывания в этой стране. В частности, им предоставили больше времени для продления разрешений на работу в стране – до 31 марта 2027 года.

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