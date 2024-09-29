Выплаты ВПЛ с 1 октября: кому нужно писать новое заявление на получение средств

В октябре 2024 года будут продолжены выплаты для наиболее уязвимых категорий внутри перемещенных лиц автоматически, без необходимости подавать новые заявления. Другие переселенцы и должны обратиться в органы социальной защиты для продления или назначения помощи.

Видео дня

OBOZ.UA выяснил, кому повторно нужно будет обратиться за выплатами. Для переселенцев, принадлежащих к наиболее уязвимым категориям, выплаты будут продлены автоматически без необходимости подавать новое заявление. К этим категориям относятся:

пенсионеры , чья пенсия не превышает 9 444 гривны;

, чья пенсия не превышает 9 444 гривны; лица с инвалидностью I или II группы; дети с инвалидностью до 18 лет, а также тяжелобольные дети;

I или II группы; дети с инвалидностью до 18 лет, а также тяжелобольные дети; дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, младше 23 лет, родители-воспитатели и приемные родители.

Выплаты для этих групп будут осуществляться по- прежнему: 3 000 гривен для лиц с инвалидностью и детей, 2 000 гривен – для других категорий. Перечисление средств будет происходить 15 и 28 числа каждого месяца.

Кто должен подать новое заявление в рассрочку

Другие категории ВПЛ должны подать заявление на продление или назначение помощи. Это касается следующих групп:

семьи с детьми до 14 лет , проживающие в зонах боевых действий или в условно безопасных регионах, где дети не могут посещать офлайн-занятия;

, проживающие в зонах боевых действий или в условно безопасных регионах, где дети не могут посещать офлайн-занятия; семьи, где один из членов ухаживает за лицом с инвалидностью или тяжелобольным ребенком;

малолетние дети до 14 лет , прибывшие без сопровождения родителей (по заявлению лица с родственными связями);

, прибывшие без сопровождения родителей (по заявлению лица с родственными связями); беременные женщины с 30 неделей беременности.

Важно отметить, что в августе 2024 года завершился шестимесячный период выплат для многих ВПЛ. Это означает, что некоторые переселенцы могли потерять денежную поддержку, и теперь им необходимо обратиться в органы социальной защиты для подачи заявления о продлении помощи.

Особые условия для отдельных категорий

Кроме основных категорий, возможность продления выплат также распространяется на переселенцев, достигших 60-летнего возраста, но не имеющих права на пенсию. При условии, что их совокупный среднемесячный доход на одного человека не превышает 9444 гривны, такие лица могут подать заявку на помощь независимо от даты их перемещения.

Если автоматическое продление выплат не произошло по техническим причинам, переселенцы могут обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Также можно обратиться в местные органы социальной защиты для решения вопроса.

При получении помощи ВПЛ должны быть осведомлены, что в некоторых случаях государство может потребовать возврата средств. Это касается ситуаций, когда оказанная помощь используется не по назначению или выяснится, что заявитель потерял право на выплаты, но продолжал их получать.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы теперь могут подавать онлайн-заявления на социальные услуги – через специальный онлайн-портал, уже начавший работу. Предполагается, что в будущем на портале можно будет оставлять заявки на соцвыплаты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!